Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân sắp thăm Việt Nam

Ngày 16.4, Bộ Ngoại giao ra thông cáo cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 - 24.4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ẢNH: TTXVN

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông bày tỏ vui mừng về sự phát triển vượt bậc trong quan hệ hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân kể từ sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 8.2025.

Tổng thống Lee Jae Myung tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển bền vững và khẳng định Hàn Quốc mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên chặng đường phát triển với vai trò là đối tác hợp tác hàng đầu của Việt Nam.

Thời gian qua, Việt Nam và Hàn Quốc duy trì tốt quan hệ trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Giao lưu cấp cao tiếp tục được duy trì bằng nhiều hình thức linh hoạt, qua đó không ngừng củng cố lòng tin chính trị.

Cùng đó, quốc phòng, an ninh được đẩy mạnh. Trao đổi đoàn và các cơ chế đối thoại được triển khai thường xuyên, trong đó có Đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng, Đối thoại an ninh cấp thứ trưởng, Đối thoại chiến lược ngoại giao - an ninh - quốc phòng cấp thứ trưởng.

Về hợp tác kinh tế, Hàn Quốc là đối tác đầu tư số 1; thị trường cung cấp khách du lịch số 2; nước cung cấp ODA số 2; đối tác thương mại số 3; thị trường tiếp nhận lao động số 3 của Việt Nam.

Về thương mại, trong năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc đạt 89,5 tỉ USD, tăng 9,6% so với năm 2024; trong đó xuất khẩu của Việt Nam tới Hàn Quốc đạt 28,9 tỉ USD, tăng 12,7%, nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 60,5 tỉ USD tăng 8,1%; nhập siêu của Việt Nam từ Hàn Quốc có giá trị 31,6 tỉ USD, tăng 4,3%.

Trong 3 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam - Hàn Quốc đạt 26,9 tỉ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,1 tỉ USD, tăng 20,4%; nhập khẩu của Việt Nam từ Hàn Quốc đạt 18,7 tỉ USD, tăng 34,7%.

Hai bên hiện đang trao đổi các biện pháp cụ thể triển khai “Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại 150 tỉ theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030”.

Về đầu tư, tính lũy kế đến hết tháng 3.2026, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong tổng số 154 quốc gia đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỉ USD, với 10.447 dự án, chiếm hơn 23% tổng số dự án và 18% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam.