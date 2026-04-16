Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân sắp thăm Việt Nam

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
16/04/2026 16:38 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 - 24.4 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.

Ngày 16.4, Bộ Ngoại giao ra thông cáo cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 - 24.4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

ẢNH: TTXVN

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông bày tỏ vui mừng về sự phát triển vượt bậc trong quan hệ hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân kể từ sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 8.2025. 

Tổng thống Lee Jae Myung tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển bền vững và khẳng định Hàn Quốc mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên chặng đường phát triển với vai trò là đối tác hợp tác hàng đầu của Việt Nam.

Thời gian qua, Việt Nam và Hàn Quốc duy trì tốt quan hệ trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Giao lưu cấp cao tiếp tục được duy trì bằng nhiều hình thức linh hoạt, qua đó không ngừng củng cố lòng tin chính trị.

Cùng đó, quốc phòng, an ninh được đẩy mạnh. Trao đổi đoàn và các cơ chế đối thoại được triển khai thường xuyên, trong đó có Đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng, Đối thoại an ninh cấp thứ trưởng, Đối thoại chiến lược ngoại giao - an ninh - quốc phòng cấp thứ trưởng.

Về hợp tác kinh tế, Hàn Quốc là đối tác đầu tư số 1; thị trường cung cấp khách du lịch số 2; nước cung cấp ODA số 2; đối tác thương mại số 3; thị trường tiếp nhận lao động số 3 của Việt Nam.

Về thương mại, trong năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc đạt 89,5 tỉ USD, tăng 9,6% so với năm 2024; trong đó xuất khẩu của Việt Nam tới Hàn Quốc đạt 28,9 tỉ USD, tăng 12,7%, nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 60,5 tỉ USD tăng 8,1%; nhập siêu của Việt Nam từ Hàn Quốc có giá trị 31,6 tỉ USD, tăng 4,3%. 

Trong 3 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam - Hàn Quốc đạt 26,9 tỉ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,1 tỉ USD, tăng 20,4%; nhập khẩu của Việt Nam từ Hàn Quốc đạt 18,7 tỉ USD, tăng 34,7%.

Hai bên hiện đang trao đổi các biện pháp cụ thể triển khai “Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại 150 tỉ theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030”.

Về đầu tư, tính lũy kế đến hết tháng 3.2026, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong tổng số 154 quốc gia đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỉ USD, với 10.447 dự án, chiếm hơn 23% tổng số dự án và 18% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam.

Tổng thống Hàn Quốc chúc mừng thành tích của đội U23 Việt Nam

Tổng thống Hàn Quốc chúc mừng thành tích của đội U23 Việt Nam

Trong cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã chúc mừng thành tích giành hạng 3 giải U23 châu Á 2026 của bóng đá Việt Nam.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận