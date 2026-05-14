Mỹ nói đàm phán với Iran 'tiến triển', Tehran siết đòn bẩy Hormuz

Trí Đỗ
14/05/2026 09:00 GMT+7

Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các nhà đàm phán hàng đầu của Mỹ vẫn đang 'đạt được tiến triển' trong các cuộc đối thoại với Iran.

"Tôi nghĩ chúng ta đang đạt được tiến bộ. Câu hỏi cơ bản là liệu tiến bộ đó có đủ để đáp ứng lằn ranh đỏ của Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không", Reuters dẫn lời ông Vance ngày 13.5 nói. Theo ông, ưu tiên hàng đầu của chính quyền ông Trump là bảo đảm Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Một tàu chở hàng neo đậu tại eo biển Hormuz ngày 2.5.2026

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 13.5 nói với Fox News rằng Washington hy vọng Trung Quốc sẽ đóng vai trò tích cực hơn trong việc thuyết phục Iran giảm các hành động gây căng thẳng tại vùng Vịnh.

Tuy nhiên, trước chuyến đi Trung Quốc, ông Trump lại cho rằng Mỹ không cần Bắc Kinh hỗ trợ. "Họ [Iran] đã bị đánh bại về mặt quân sự, và hoặc họ sẽ làm điều đúng đắn, hoặc chúng tôi sẽ hoàn thành công việc", ông Trump nói.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi ngày 13.5 cáo buộc Mỹ "liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn" bằng việc tiếp tục phong tỏa các cảng biển Iran, theo Hãng tin ISNA. Ông cho rằng "sự thiếu thiện chí và thiếu trung thực" của Washington là nguyên nhân khiến các cuộc đàm phán chưa đạt đột phá.

Tình báo Mỹ: Iran giữ được khả năng phóng tên lửa dọc eo biển Hormuz

Ông Araghchi cũng cho biết Tehran đang tham vấn về các quy định mới liên quan eo biển Hormuz theo luật quốc tế.

Iran đã hạn chế phần lớn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát ngày 28.2. Tuyến đường thủy này chiếm khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng vận chuyển toàn cầu, cùng nhiều mặt hàng thiết yếu khác, theo AFP.

Phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akraminia ngày 13.5 nói việc giám sát eo biển Hormuz có thể tạo nguồn thu "đáng kể" cho nước này, thậm chí "có thể tăng gấp đôi thu nhập từ dầu mỏ", đồng thời củng cố ảnh hưởng quốc tế của Tehran.

Cùng ngày, ông Ebrahim Azizi, Chủ nhiệm Ủy ban An ninh quốc gia của Quốc hội Iran, cho biết cơ quan này đã hoàn tất kế hoạch quản lý tuyến đường thủy chiến lược. Truyền hình nhà nước Iran dẫn lời ông nói Tehran muốn sử dụng vị trí của Hormuz như "một đòn bẩy quyền lực" thông qua việc quản lý chiến lược eo biển.

Trước đó, Phó chủ tịch Quốc hội Iran Hamidreza Hajibabaei cho biết Tehran đã nhận được những khoản thu đầu tiên từ phí quá cảnh đối với các tàu đi qua Hormuz.

Iran nói Mỹ sẽ 'thất bại' nếu không chấp nhận kế hoạch hòa bình

