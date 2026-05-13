Iran nói Mỹ sẽ 'thất bại' nếu không chấp nhận kế hoạch hòa bình

Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 13.5 dẫn lời trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Mỹ phải chấp nhận kế hoạch hòa bình mới nhất của Tehran nếu không muốn thất bại, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo thỏa thuận ngừng bắn đang trên bờ vực sụp đổ.

"Không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận các quyền của người dân Iran như đã nêu trong đề xuất 14 điểm. Bất kỳ cách tiếp cận nào khác đều sẽ hoàn toàn không mang lại kết quả, chỉ dẫn đến hết thất bại này đến thất bại khác", ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội X.

"Họ càng trì hoãn, người đóng thuế Mỹ càng phải trả nhiều tiền hơn", ông giải thích thêm.

Lầu Năm Góc hôm 12.5 cho biết chi phí của cuộc chiến đã tăng lên gần 29 tỉ USD, cao hơn khoảng 4 tỉ USD so với ước tính được đưa ra hai tuần trước.

Iran đã gửi đề xuất mới nhất để phản hồi kế hoạch trước đó của Mỹ. Truyền thông cho biết kế hoạch của Mỹ bao gồm một bản ghi nhớ dài một trang nhằm chấm dứt giao tranh và thiết lập khuôn khổ đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết phản hồi của nước này kêu gọi chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon, ngừng phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran và đảm bảo việc giải phóng các tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài theo các lệnh cấm vận lâu dài.

Nhưng ông Trump đã chỉ trích phản hồi của Tehran là "hoàn toàn không thể chấp nhận được". Ông tuyên bố Mỹ sẽ giành được "chiến thắng hoàn toàn" trước Iran và thỏa thuận ngừng bắn đã tạm dừng giao tranh trong hơn một tháng đang đi đến hồi kết.

Trước khi lên đường đến Trung Quốc, Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ có một "cuộc hội đàm dài" với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về Iran, nhưng ông không cần sự giúp đỡ của Bắc Kinh để chấm dứt xung đột.

Reuters ngày 12.5 dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đều nhất trí rằng không quốc gia nào được phép thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thảo luận về vấn đề này trong cuộc điện đàm hồi tháng 4.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington D.C không bác bỏ thông tin từ phía Mỹ về cuộc thảo luận, cho biết họ hy vọng tất cả các bên có thể hợp tác để khôi phục giao thông bình thường qua eo biển.

Trong một diễn biến khác, Anh cho biết sẽ đóng góp thiết bị dò mìn tự hành, máy bay chiến đấu Typhoon và tàu chiến HMS Dragon cho sứ mệnh phòng thủ đa quốc gia nhằm bảo đảm an ninh cho hoạt động vận chuyển hàng hải ở eo biển Hormuz.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey công bố cam kết trong một hội nghị trực tuyến với hơn 40 người đồng cấp từ các quốc gia khác tham gia vào sứ mệnh mà ông cho biết sẽ được triển khai khi điều kiện cho phép.