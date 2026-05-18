Thế giới

Iran lập cơ quan mới để quản lý eo biển Hormuz

Vi Trân
18/05/2026 17:19 GMT+7

Iran vừa công bố thành lập một cơ quan mới để quản lý eo biển Hormuz trong bối cảnh nước này vẫn đang kiểm soát eo biển sau xung đột với Mỹ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 18.5, Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran công bố việc thành lập Cơ quan quản lý Eo biển vịnh Ba Tư (PGSA) với vai trò cung cấp những cập nhật theo thời gian thực về hoạt động và diễn biến mới nhất tại eo biển Hormuz.

Theo AFP, hải quân của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng chia sẻ bài viết trên.

Tàu của IRGC bắt một tàu chở hàng tại eo biển Hormuz trong bức ảnh được công bố hồi tháng 4

Iran không nói rõ PGSA sẽ làm gì nhưng trong bài viết trong tháng này, đài Press TV của Iran cho biết cơ quan mới cấu thành một hệ thống thực thi chủ quyền đối với eo biển Hormuz và tàu thuyền đi qua sẽ nhận được quy định từ địa chỉ email info@pgsa.ir.

Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz từ khi xảy ra xung đột với Mỹ và Israel vào ngày 28.2. Các bên đạt thỏa thuận ngừng bắn từ ngày 8.4. Bên cạnh đó, Mỹ cũng đang phong tỏa các cảng biển của Iran.

Việc eo biển bị đóng đã gây ảnh hưởng toàn cầu bởi tuyến đường này là nơi 1/5 lượng dầu của thế giới đi qua, cùng với các mặt hàng quan trọng khác như khí tự nhiên hóa lỏng hay phân bón.

Iran đã tuyên bố việc di chuyển qua eo biển Hormuz sẽ không trở lại trạng thái trước xung đột. Tháng trước, nước này cho biết đã nhận được doanh thu đầu tiên từ việc thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Cuối tuần qua, Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia quốc hội Iran Ebrahim Azizi tuyên bố Tehran đã chuẩn bị cơ chế nhằm quản lý lưu thông qua eo biển Hormuz và sẽ sớm công bố.

Trong khi đó, tại cuộc gặp vào tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tái mở cửa eo biển Hormuz, nhất trí rằng không quốc gia hay tổ chức nào được phép thu phí tại eo biển này.

Vấn đề eo biển Hormuz là một trong những nội dung mà Mỹ và Iran còn bất đồng trong cuộc đàm phán thỏa thuận hòa bình. Mỹ đã gửi đề xuất cho Iran và nước này đã phản hồi nhưng bị Tổng thống Trump không chấp nhận. Trong diễn biến mới nhất, Reuters ngày 18.5 dẫn nguồn tin tại Pakistan, nước trung gian hòa giải, tiết lộ Islamabad đã chuyển cho Washington đề nghị được chỉnh sửa của Tehran.

Khi được hỏi liệu còn thời gian để hai bên thu hẹp khoảng cách, nguồn tin nói không có nhiều thời gian và cho hay hai nước liên tục thay đổi mục tiêu.

