Giá USD hôm nay 18.5.2026: Đô tự do bật tăng dù ngân hàng đứng yên

Sáng nay (18.5), Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.131 đồng như cuối tuần qua. Đồng loạt, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đứng yên như Ngân hàng Vietcombank vẫn mua chuyển khoản 26.137 đồng, bán ra 26.387 đồng; Ngân hàng ACB cũng tiếp tục niêm yết chiều mua chuyển khoản 26.170 đồng và bán ra 26.387 đồng…

Trong khi đó, giá USD tự do tăng 20 đồng khi mua vào lên 26.500 đồng và bán ra 26.600 đồng. Theo Công ty Chứng khoán Yuanta, áp lực tỷ giá trên thị trường tự do đã giảm đáng kể. Trong khi đó, USD vẫn được hỗ trợ bởi dữ liệu việc làm Mỹ tháng 4 tích cực hơn dự báo, qua đó củng cố khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Giá USD thế giới duy trì đà tăng khi chỉ số USD-Index cộng thêm 0,12 điểm, lên 99,39 điểm. Đồng bạc xanh tăng cao trong tuần qua và nguyên nhân chính được nhiều nhà phân tích quốc tế cho rằng xuất phát từ các số liệu vĩ mô lạc quan như doanh số bán lẻ của Mỹ tăng 0,5% trong tháng 4, phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần duy trì ở mức tương đối thấp, cho thấy thị trường lao động vẫn vững chắc. Bên cạnh đó, áp lực lạm phát gia tăng do giá năng lượng leo thang và sự gián đoạn kéo dài của chuỗi cung ứng vận tải biển đã thúc đẩy giới đầu tư đẩy mạnh đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ vào cuối năm. Theo CME FedWatch, xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 đã tăng lên mức 44%, gần gấp đôi so với mức 22,5% của tuần trước đó. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng vượt mức 4,5%, chạm mức cao nhất trong gần một năm.

Tâm lý nhà đầu tư cũng tiếp tục bất ổn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump giữ giọng điệu cứng rắn với Iran vào thứ 6. Ông đăng trên Truth Social rằng việc "tiêu diệt" quân sự Iran vẫn còn tiếp tục, và ông sẽ không kiên nhẫn thêm nữa... Chiến sự tại khu vực Trung Đông chưa hạ nhiệt đã giúp USD duy trì mức cao.