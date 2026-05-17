Giá USD hôm nay 17.5.2026: Tăng suốt tuần đẩy bảng Anh, yen Nhật giảm sâu

An Yến
17/05/2026 07:23 GMT+7

Giá USD trong nước ghi nhận một tuần đi lên trong khi các ngoại tệ khác giảm mạnh.

Sáng 17.5, giá USD tại các ngân hàng thương mại ghi nhận chốt tuần đi lên. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản 26.137 đồng, bán ra 26.387 đồng, tăng 20 đồng so với cuối tuần trước; Ngân hàng ACB tăng 50 đồng ở chiều mua chuyển khoản sau một tuần, lên 26.170 đồng và tăng 20 đồng ở chiều bán ra, lên 26.387 đồng…

Đồng bạc xanh tăng giá đẩy một số ngoại tệ khác quay đầu giảm sau một tuần. Chẳng hạn, giá euro tại Ngân hàng Vietcombank giảm 202 đồng khi mua chuyển khoản xuống 30.184 đồng, bán ra 31.457 đồng; bảng Anh giảm 493 đồng khi mua chuyển khoản còn 34.631 đồng, bán ra 35.740; yen Nhật cũng giảm gần 2 đồng khi mua chuyển khoản 162,15 đồng và bán ra 170,72 đồng…

Giá USD thế giới tăng cao trở lại. Chỉ số USD-Index đạt 99,27 điểm, tăng 1,43 điểm so với cuối tuần trước. Đồng bạc xanh có tuần cao nhất trong hơn hai tháng qua khi giá năng lượng lên cao và sự gián đoạn kéo dài đối với vận tải biển đã gây ra áp lực lạm phát. Dữ liệu hôm thứ 5 cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ tăng cao trong tháng 4 và số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu hàng tuần cho thấy sự ổn định của thị trường lao động. Nhiều nhà đầu tư đang đặt cược vào việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà đầu tư gần như đã loại bỏ khả năng Fed nới lỏng lãi suất trong năm nay, trong khi kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất đang gia tăng. Tương tự, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Philip Lane, trong phát biểu ngày 13.5 cho rằng cú sốc dầu mỏ toàn cầu do xung đột tại Trung Đông có thể buộc ECB phải tăng lãi suất để ngăn chặn giá nhiên liệu tăng cao lan sang tiền lương, giá cả…

Ngoài ra, đồng USD cũng đang hưởng lợi từ cuộc chiến tranh kéo dài ở Iran khi hội nghị giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc mà không có thỏa thuận lớn nào được công bố.

Giá USD hôm nay 16.5.2026: Ngân hàng bán cao kịch trần

Giá USD trong ngân hàng luôn cao ở mức kịch trần. Trên thị trường thế giới, đồng bạc xanh tiếp tục tăng mạnh, lên mức cao nhất trong 2 tháng trở lại đây.

