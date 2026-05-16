Giá USD hôm nay 16.5.2026: Ngân hàng bán cao kịch trần

Các ngân hàng duy trì giá bán USD ở mức kịch trần 26.387 đồng, giá mua vào thấp hơn từ 250 - 280 đồng. Vietcombank mua USD với giá 26.107 - 26.137 đồng, ACB là 26.130 - 26.160 đồng, Vietinbank 26.155 đồng… Trong khi đó, giá các ngoại tệ khác trong ngân giảm. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 40 đồng, mua vào 29.882 - 30.184 đồng, bán ra 31.457 đồng; bảng Anh giảm 60 đồng, mua vào còn 34.284 - 34.631 đồng, bán ra 35.740 đồng; đô la Úc giảm 120 đồng, mua vào 18.380 - 18.566 đồng, bán ra 19.160 đồng…

Giá USD thế giới tăng mạnh, chỉ số USD-Index thêm 0,46 điểm, lên 99,27 điểm. Đô la Mỹ tăng và hướng đến mức cao nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây khi thị trường kỳ vọng lộ trình chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ngày càng nghiêng về khả năng tiếp tục nâng lãi suất. Đà tăng của đồng bạc xanh diễn ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục đi lên. Lợi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm đạt 4,599%, mức cao nhất trong một năm. Hàng loạt dữ liệu kinh tế được công bố đầu tuần này cho thấy áp lực lạm phát đang gia tăng, trong khi nguồn cung năng lượng qua eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn nghiêm trọng do xung đột tại Iran. Nếu duy trì được đà tăng này, chuỗi năm phiên tăng liên tiếp của đồng USD sẽ là dài nhất kể từ cuối tháng 3, với mức tăng khoảng 1,5% trong tuần.

Các ngoại tệ khác giảm, đồng EUR mất khoảng 1,4% trong tuần, ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong hai tháng. EUR giảm 0,39% xuống 1,1623 USD/EUR. So với yen Nhật, đồng USD tăng 0,25%, lên 158,74 yên/USD. Lạm phát bán buôn của Nhật Bản trong tháng 4 tăng nhanh nhất trong ba năm do chiến sự Iran đẩy giá dầu và hóa chất đi lên, qua đó củng cố khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ nâng lãi suất ngay trong tháng 6. Còn đồng bảng Anh giảm 0,57%, xuống 1,3323 USD/bảng Anh, sau khi chạm mức thấp nhất trong 5 tuần là 1,3313 USD/bảng Anh.