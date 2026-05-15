Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 15.5.2026: Ngân hàng tăng mức bán ra kịch trần, mua vào trái chiều

Thanh Xuân
15/05/2026 08:54 GMT+7

Các ngân hàng tăng giá bán USD lên cao kịch trần, trong khi chiều mua vào tăng giảm khác nhau.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng tỷ giá trung tâm thêm 5 đồng, lên 25.131 đồng/USD. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tăng thêm 5 đồng, lên mức cao kịch trần, Vietcombank mua vào lên 26.107 - 26.137 đồng, bán ra 26.387 đồng. ACB tăng giá bán ra 5 đồng, lên 26.387 đồng nhưng mua vào giảm 10 đồng, còn 26.130 - 26.160 đồng. Vietinbank mua vào tăng 15 đồng, lên 26.155 đồng, bán ra lên mức kịch trần 26.387 đồng…

Giá các ngoại tệ khác trong ngân hàng cũng tăng. Tại Vietcombank, EUR tăng 120 đồng, mua vào 29.922 - 30.224 đồng; đô la Úc giảm 70 đồng, mua vào 18.499 - 18.686 đồng, bán ra 19.284 đồng… Trong khi đó, bảng Anh giảm gần 400 đồng, mua vào còn 34.346 - 34.693 đồng, bán ra 35.804 đồng.

Ngân hàng tăng giá mua USD

Giá USD trên thị trường thế giới tăng mạnh, chỉ số USD-Index thêm 0,35 điểm, lên 98,87 điểm. Các dữ liệu kinh tế Mỹ vừa công bố khiến thị trường giảm kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong thời gian tới, trong lúc giới đầu tư chờ đợi những diễn biến mới từ cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc. Bộ Thương mại Mỹ cho biết doanh số bán lẻ trong tháng trước tăng 0,5%, đúng với dự báo của Reuters khảo sát. Trong một diễn biến khác, Bộ Lao động Mỹ cho hay số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần tăng thêm 12.000 đơn, lên mức đã điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ là 211.000 đơn, cao hơn so với dự báo 205.000 đơn, cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì trạng thái ổn định.

Sự kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất vào năm 2027 đang dần được tính đến nhiều hơn, khi xung đột với Iran kéo dài khiến giá dầu duy trì ở mức cao do eo biển Hormuz phần lớn vẫn bị phong tỏa, cùng với những phát biểu gần đây của các quan chức Fed bày tỏ lo ngại về lạm phát.

Đồng USD đang hướng tới phiên tăng thứ tư liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ cuối tháng 3. Trong khi đó, EUR giảm 0,29%, xuống 1,1676 USD/EUR. So với yen Nhật, đồng USD tăng 0,22%, lên 158,19 yen/USD. Đồng bảng Anh giảm 0,94%, xuống 1,3395 USD/GBP và đang hướng tới mức giảm trong ngày mạnh nhất kể từ ngày 2.9.2025, đồng thời ghi nhận phiên giảm thứ tư liên tiếp.

