Giá USD hôm nay 14.5.2026: Đô la Mỹ tăng, còn EUR, đô la Úc… đi xuống

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 3 đồng, lên 25.126 đồng/USD. Các ngân hàng tăng giá USD 3 đồng, Vietcombank mua vào lên 26.102 - 26.132 đồng, bán ra 26.382 đồng; ACB mua vào lên 26.140 - 26.170 đồng, bán ra 26.382 đồng; Vietinbank mua vào 26.140 đồng, bán ra 26.379 đồng… Trong khi đó, giá các ngoại tệ khác trong ngân giảm. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 40 đồng, mua vào 30.076 - 30.380 đồng; đô la Úc giảm 50 đồng, mua vào 18.564 - 19.352 đồng…

Giá USD thế giới tăng nhẹ, chỉ số USD-Idnex lên 98,45 điểm. Đồng USD tăng giá khi Mỹ công bố số liệu lạm phát tăng cao hơn dự kiến. Bộ Lao động Mỹ cho biết, chỉ số giá sản xuất (PPI) đã tăng vọt 1,4% trong tháng trước, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3.2022 và cao hơn nhiều so với dự báo tăng 0,5% của các nhà kinh tế do Reuters khảo sát. Tính trong 12 tháng, PPI tăng 6%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 12.2022 và vượt mức dự báo 4,9%.

Thị trường hiện gần như không còn kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay sau những thông tin kinh tế của Mỹ. Ngoài ra, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn ông Kevin Warsh, ứng viên của Tổng thống Donald Trump, giữ chức Chủ tịch Fed. Vị luật sư và chuyên gia tài chính 56 tuổi này sẽ lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Mỹ trong bối cảnh lạm phát gia tăng, khiến việc thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất theo mong muốn của Tổng thống Trump trở nên khó khăn hơn.

Giới đầu tư cũng dõi theo cuộc hội đàm tại Bắc Kinh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Trump cùng phái đoàn gồm Elon Musk và Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang đã được đón tiếp trọng thể tại Bắc Kinh trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài hai ngày. Ông Trump dự kiến sẽ thúc giục Chủ tịch Tập Cận Bình "mở cửa hơn nữa" cho doanh nghiệp Mỹ.

Các ngoại tệ khác đồng loạt giảm so với USD. Đồng EUR giảm 0,26%, xuống 1,1706 USD/EUR; đồng bảng Anh giảm 0,17%, xuống 1,3513 USD/bảng Anh; yen Nhật giảm 0,18%, xuống 157,88 yên/USD…