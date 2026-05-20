Ông Trump nói Mỹ có thể tấn công Iran lần nữa, Tehran tuyên bố cứng rắn

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19.5 nói rằng Mỹ có thể cần phải tấn công Iran một lần nữa và ông đã suýt ra lệnh tấn công, theo Reuters. "Tôi đã suýt đưa ra quyết định tấn công hôm nay", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 19.5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Washingon D.C vào ngày 18.5 Ảnh: Reuters

Ông Trump còn nói rằng các nhà lãnh đạo Iran đang cầu xin một thỏa thuận, và một cuộc tấn công mới của Mỹ sẽ diễn ra trong những ngày tới nếu không đạt được thỏa thuận nào.

Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance hôm 19.5 khẳng định Washington và Tehran đã đạt được nhiều tiến triển trong các cuộc đàm phán và cả hai bên đều không muốn thấy chiến dịch quân sự được nối lại.

"Chúng tôi đang ở một vị trí khá tốt", ông Vance nói với các phóng viên tại Nhà Trắng, nhấn mạnh một mục tiêu trong chính sách của Tổng thống Trump là ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân lan rộng trong khu vực.

Trong khi đó, phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akraminia hôm 19.5 cảnh báo rằng nước này sẽ "mở ra các mặt trận mới chống lại" Mỹ nếu Washington nối lại các cuộc tấn công, theo AFP. Ông Akraminia nói thêm rằng quân đội Iran đã tận dụng thỏa thuận ngừng bắn để "tăng cường khả năng tác chiến".

Tên lửa được phóng trong một cuộc tập trận của Iran ở eo biển Hormuz, trong ảnh do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran công bố vào ngày 17.2 Ảnh: AFP

Đụng độ tiếp diễn giữa quân đội Israel và Hezbollah

Trong một diễn biến khác, Bộ Y tế Lebanon cáo buộc quân đội Israel đã tiến hành một loạt cuộc tấn công trên khắp Lebanon trong ngày 19.5, khiến 19 người thiệt mạng, theo AFP.

Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố họ đã đánh chặn một máy bay không người lái được phóng từ Lebanon.

Israel và chính phủ Lebanon đã hai lần gia hạn thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, nhưng Israel nói rằng thỏa thuận này không áp dụng cho các cuộc tấn công của họ nhắm vào lực lượng Hezbollah.

Kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu vào ngày 17.4, Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công, phá hủy và ban hành lệnh sơ tán ở miền nam Lebanon, nói rằng họ đang nhắm mục tiêu vào Hezbollah.

Về phần mình, Hezbollah hôm 19.5 tuyên bố các thành viên của họ đã "đụng độ... với một lực lượng của quân đội Israel khi chúng cố tiến về khu vực quảng trường thị trấn Haddatha", đồng thời cho biết thêm "các cuộc đụng độ vẫn đang tiếp diễn". Lực lượng này còn tuyên bố đã phá hủy một xe tăng của Israel.