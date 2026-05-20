Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ ngừng tấn công Iran để đàm phán

H.G
H.G
20/05/2026 05:07 GMT+7

Hôm qua (giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã hoãn lại kế hoạch tấn công Iran sau khi phát hiện vẫn còn hy vọng đạt được thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt xung đột, theo AFP.

Viết trên tài khoản Truth Social, Tổng thống Trump cho hay lãnh đạo các nước Qatar, Ả Rập Xê Út và UAE đề nghị ông ngừng kế hoạch tấn công Iran, trong bối cảnh các cuộc đàm phán nghiêm túc đang diễn ra. Tuy nhiên, ông cũng chỉ đạo quân đội "sẵn sàng mở cuộc tấn công toàn diện quy mô lớn theo lệnh" trong trường hợp hai bên không đạt được thỏa thuận.

Mỹ ngừng tấn công Iran để đàm phán- Ảnh 1.

Tổng thống Trump

Ảnh: Reuters

Phát biểu sau đó tại một sự kiện ở Nhà Trắng, ông Trump cập nhật rằng đã có những tiến triển hết sức tích cực, và các đồng minh Ả Rập của Mỹ đều cho rằng sắp đạt được thỏa thuận. Theo ông Trump, Washington hoàn toàn hài lòng nếu đạt được một thỏa thuận ngăn chặn Tehran tiến tới sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, IRNA hôm qua đưa tin Tehran đã gửi đề xuất hòa bình mới nhất cho Washington, yêu cầu Mỹ chấm dứt các hành động thù địch trên mọi mặt trận, bao gồm Li Băng, rút quân khỏi các khu vực gần Iran và bồi thường thiệt hại do xung đột. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết Tehran còn muốn Mỹ dỡ bỏ các lệnh cấm vận, trả lại những tài sản bị đóng băng và chấm dứt phong tỏa hàng hải đối với nước này.

Ông Trump nói Mỹ hoãn đánh Iran theo đề nghị của các đồng minh

Dù chưa bên nào đề cập khả năng nhượng bộ trong quá trình đàm phán, một quan chức cấp cao Iran hôm 18.5 cho hay Washington có vẻ như đang nới lỏng một số yêu cầu. Có tin Washington tỏ ra linh hoạt hơn khi đồng ý để Iran tiếp tục một số hoạt động hạt nhân dân sự dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế.

Tin liên quan

Ông Trump nói Mỹ hoãn đánh Iran theo đề nghị của các đồng minh

Ông Trump nói Mỹ hoãn đánh Iran theo đề nghị của các đồng minh

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ hoãn kế hoạch tấn công Iran vào ngày 19.5, đồng thời bày tỏ hy vọng đạt được thỏa thuận về vấn đề hạt nhân của Tehran.

Khám phá thêm chủ đề

Iran đàm phán hòa bình Tổng thống Mỹ Donald Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận