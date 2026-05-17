Vì sao Tổng thống Trump để sẵn thư dành cho Phó Tổng thống?
Trúc Huỳnh
17/05/2026 06:27 GMT+7

Theo một quan chức cấp cao phụ trách chống khủng bố của Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump giữ một lá thư trong ngăn kéo bàn làm việc gửi cho Phó Tổng thống JD Vance trong trường hợp ông qua đời hoặc bị ám sát.

Quan chức Sebastian Gorka đã tiết lộ sự tồn tại của lá thư trong một cuộc phỏng vấn trên podcast giữa lúc dư luận đang tập trung trở lại vào các mối đe dọa an ninh đối với tổng thống.

Mặc dù nội dung lá thư vẫn chưa được tiết lộ, sự tồn tại của nó nhấn mạnh mối lo ngại ngày càng tăng xung quanh việc kế nhiệm tổng thống khi ông Trump sắp bước sang tuổi 80 và thường đi công tác nước ngoài.

Tại sao điều này lại quan trọng?

Ông Trump đi công tác quốc tế chỉ vài tuần sau khi nhiều âm mưu ám sát được công khai. Việc tiết lộ này làm dấy lên sự xem xét kỹ lưỡng hơn về kế hoạch kế nhiệm và duy trì quyền lực tổng thống.

Tuổi tác và sức khỏe của tổng thống Mỹ cũng đã trở thành những vấn đề chính trị trọng tâm trước chu kỳ bầu cử.

Ông Trump đã vượt qua bao nhiêu vụ ám sát?

Ông Trump, người sẽ bước sang tuổi 80 vào tháng tới, đã sống sót sau ba vụ ám sát được công khai trong vòng chưa đầy hai năm, bao gồm các vụ việc ở Butler (bang Pennsylvania); West Palm Beach (bang Florida); và gần đây nhất là ở Washington, D.C.

Vì sao Tổng thống Donald Trump có sẵn thư dành cho Phó Tổng thống JD Vance? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được Mật vụ nhanh chóng đưa ra khỏi hiện trường nổ súng, tại Washington D.C (Mỹ), ngày 27.4.2026

ẢNH: REUTERS

Ngoài các âm mưu ám sát, tuổi tác và sức khỏe của ông cũng là những vấn đề chính trị trọng tâm trong những năm gần đây, đặc biệt là trong cuộc đua tổng thống năm 2024 giữa Tổng thống Joe Biden, khi đó 81 tuổi, và ông Trump, khi đó 78 tuổi.

Một số nhà phê bình đã chỉ ra tuổi tác của ông Trump, cũng như việc một số thành viên Quốc hội cao tuổi qua đời khi đang tại chức, để qua đó kêu gọi áp đặt giới hạn tuổi tác, cũng như có những lo ngại rộng rãi hơn về sự lãnh đạo chính trị già cỗi ở Washington. Các đồng minh và chính quyền của ông đã phản bác, tuyên bố rằng tổng thống vẫn khỏe mạnh.

Một số tổng thống khác đã sống sót sau các âm mưu ám sát, bao gồm các cựu Tổng thống Ronald Reagan, Gerald Ford, Harry Truman và Theodore Roosevelt.

Điều gì xảy ra nếu một tổng thống qua đời khi đang tại chức?

Điều khoản thứ 25 của Hiến pháp Mỹ quy định thứ tự kế vị nếu tổng thống qua đời hoặc bị ám sát. Phó tổng thống sẽ ngay lập tức trở thành tổng thống lâm thời nếu điều đó xảy ra, như 4 lần trước đây.

Phó Tổng thống Andrew Johnson kế vị Tổng thống Abraham Lincoln sau vụ ám sát ông Lincoln năm 1865, và gần hai thập kỷ sau, ông Chester Arthur kế vị Tổng thống James Garfield sau vụ ám sát năm 1881.

Năm 1901, ông Theodore Roosevelt kế vị Tổng thống William McKinley sau khi ông bị ám sát, và sau đó ông Lyndon B. Johnson nhậm chức sau vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy năm 1963.Hoa Kỳ có lịch sử lâu dài về bạo lực chính trị và ám sát.

Ông Trump lại bị ám sát hụt

Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã an toàn sau vụ việc mà FBI nghi ngờ là một vụ ám sát vào hôm 15.9, khi ông đang chơi golf trên sân golf của mình ở Florida.

