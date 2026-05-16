Ông Trump nói Mỹ và Nigeria phối hợp tiêu diệt phó chỉ huy tối cao của IS

Khánh An
16/05/2026 20:30 GMT+7

Phó chỉ huy tối cao của IS Abu-Bilal al-Minuki, một trong những tên khủng bố hoạt động mạnh nhất thế giới, vừa bị lực lượng Mỹ và Nigeria tiêu diệt tại châu Phi.

Ông Trump nói Mỹ và Nigeria phối hợp tiêu diệt phó chỉ huy tối cao của IS- Ảnh 1.

Các binh sĩ Nigeria tại một căn cứ quân sự ở bang Borno

ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 16.5 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nigeria Bola Tinubu đều cho hay nhân vật lãnh đạo số hai của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa bị tiêu diệt tại Nigeria trong chiến dịch phối hợp giữa lực lượng hai nước.

Theo Tổng thống Trump và quân đội Nigeria, ông Abu-Bilal al-Minuki, người bị Mỹ cấm vận từ năm 2023, là phó chỉ huy tối cao của IS trên toàn thế giới.

"Tối nay, theo chỉ thị của tôi, lực lượng Mỹ dũng cảm và Lực lượng Vũ trang Nigeria đã thực hiện một cách hoàn hảo một nhiệm vụ được lên kế hoạch tỉ mỉ và rất phức tạp nhằm loại bỏ tên khủng bố hoạt động mạnh nhất thế giới khỏi chiến trường", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Lực lượng quốc phòng Nigeria cho biết al-Minuki là "một thủ lĩnh cấp cao của IS và là một trong những tên khủng bố hoạt động mạnh nhất thế giới".

Theo đó, đây là "nhân vật có tầm ảnh hưởng về hoạt động và chiến lược, đã hướng dẫn các tổ chức IS bên ngoài Nigeria về các vấn đề liên quan đến hoạt động truyền thông, chiến tranh kinh tế và việc phát triển cũng như sản xuất vũ khí, chất nổ và máy bay không người lái".

"Lực lượng vũ trang Nigeria kiên quyết của chúng ta, phối hợp chặt chẽ với Lực lượng vũ trang Mỹ, đã tiến hành một chiến dịch chung táo bạo, giáng một đòn nặng nề vào hàng ngũ của IS", Tổng thống Nigeria Bola Tinubu cho biết.

Trong thông cáo, Tổng thống Tinubu cho biết al-Minuki, còn được gọi là Abu-Mainok, đã bị giết "cùng với một số thuộc hạ trong một cuộc tấn công vào khu nhà của ông ta ở lưu vực hồ Chad", một khu vực bất ổn trải dài giữa Nigeria, Niger, Chad và Cameroon.

Theo quân đội Nigeria, chiến dịch này là "một cuộc tấn công đường bộ và đường không chính xác, được lên kế hoạch tỉ mỉ và vô cùng phức tạp", được thực hiện vào ngày 16.5, từ nửa đêm đến 4 giờ (giờ địa phương).

Người phát ngôn quân đội Nigeria Sani Uba cho biết chiến dịch này được tiến hành sau khi nhận được thông tin tình báo cho rằng al-Minuki và nhóm của hắn đã thiết lập một "căn cứ bí mật và kiên cố" tại một ngôi làng hẻo lánh ở bang Borno, phía đông bắc Nigeria, tâm điểm của cuộc nổi dậy vũ trang kéo dài 17 năm.

IS tấn công, công bố giai đoạn mới chống chính quyền Syria

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
