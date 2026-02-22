Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

IS tấn công, công bố giai đoạn mới chống chính quyền Syria

Văn Khoa
Văn Khoa
22/02/2026 08:11 GMT+7

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 21.2 đã nhận trách nhiệm cho 2 vụ tấn công nhắm vào binh sĩ Syria ở miền bắc và đông nước này, theo Reuters.

IS tuyên bố trên trang tin Dabiq của mình rằng đã nhắm mục tiêu vào một cá nhân thuộc chính quyền Syria tại thành phố Mayadin thuộc tỉnh Deir al-Zor bằng súng, và tấn công 2 binh sĩ bằng súng máy tại thành phố Raqqa ở phía bắc.

IS tấn công, công bố giai đoạn mới chống chính quyền Syria- Ảnh 1.

Binh sĩ Syria đứng gác tại một khu vực ở ngoại ô thành phố Raqqa ngày 23.1.2026

Ảnh: AFP

Bộ Quốc phòng Syria cho hay một binh sĩ và một dân thường đã thiệt mạng trong ngày 21.2 do "những kẻ tấn công không rõ danh tính". Một nguồn tin quân sự cho Reuters hay binh sĩ này thuộc Sư đoàn 42 của quân đội.

Các cuộc tấn công mới diễn ra trong bối cảnh IS leo thang mạnh mẽ chống lại giới lãnh đạo Syria dưới thời Tổng thống Ahmed al-Sharaa. Ông Sharaa từng là một thủ lĩnh trong al-Qaeda, nhưng đã rời khỏi mạng lưới này vào năm 2016 trước khi lãnh đạo liên minh các phe phái Hồi giáo lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad vào tháng 12.2024.

Sau vụ tấn công mới, IS tối 21.2 đã phát một đoạn ghi âm tuyên bố của phát ngôn viên Abu Hudhayfa al-Ansari, nói rằng IS đã bắt đầu "giai đoạn hoạt động mới" ở Syria, mô tả ông Sharaa là "người giám sát" của liên minh toàn cầu và tuyên bố số phận của ông sẽ không khác gì ông Assad.

Ông Sharaa đã ký văn kiện Syria gia nhập liên minh toàn cầu để đánh bại IS trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng 11.2025, khi ông gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Những vụ tấn công mới nhất xảy ra 2 ngày sau khi IS nhận trách nhiệm cho một vụ tấn công khác ở Deir al-Zor khiến một thành viên thuộc lực lượng an ninh của Bộ Nội vụ Syria thiệt mạng và một người bị thương.

IS đã thực hiện 6 cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu của chính phủ Syria kể từ khi chính quyền của ông Assad sụp đổ.

Theo một báo cáo của Văn phòng Chống khủng bố Liên Hiệp Quốc được công bố tuần trước, Tổng thống Sharaa và 2 bộ trưởng cấp cao trong nội các đã trở thành mục tiêu trong 5 vụ ám sát bất thành do IS thực hiện.

