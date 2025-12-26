Tổng thống Trump tuyên bố vừa tấn công mục tiêu IS ở Nigeria

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 26.12, Tổng thống Trump cho biết: “Theo chỉ thị của tôi với tư cách là Tổng tư lệnh, Mỹ đã phát động cuộc tấn công mạnh mẽ và gây thương vong lớn nhằm vào những tên khủng bố IS tại tây bắc Nigeria".

Vụ tấn công diễn ra vào dịp Giáng sinh trong ngày 25.12 (giờ Mỹ). Tổng thống Trump cáo buộc IS đã sát hại những người Công giáo vô tội trong nhiều năm, thậm chí "trong nhiều thế kỷ". Ông cảnh báo sẽ có thêm những đợt tấn công khác nếu IS tiếp tục giết hại người Công giáo. “Dưới sự lãnh đạo của tôi, nước Mỹ sẽ không cho phép chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan phát triển”, ông Trump nhấn mạnh.

Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ tại khu vực châu Phi cho biết cuộc tấn công được thực hiện theo yêu cầu của chính quyền Nigeria và đã tiêu diệt nhiều tay súng IS.

Tổng thống Mỹ Donald gọi điện khi đang trong kỳ nghỉ Giáng sinh tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida ngày 24.12 ẢNH: REUTERS

Giới chức Nigeria chưa lập tức bình luận về đợt tấn công mà ông Trump công bố. Trước đó, Reuters ngày 22.12 đưa tin Mỹ đã thực hiện nhiều chuyến bay nhằm thu thập thông tin tình báo về nhiều vùng tại Nigeria kể từ cuối tháng 11. Đây được xem là động thái tăng cường hợp tác an ninh giữa hai nước Mỹ và Nigeria.

Hồi tháng 11, Tổng thống Trump cảnh báo về khả năng can thiệp quân sự ở Nigeria, sau khi ông cho rằng chính quyền Abuja không ngăn chặn được tình trạng bạo lực nhằm vào cộng đồng Công giáo. Bộ trưởng Thông tin Nigeria Mohammed Idris Malagi khi đó phản bác rằng dù quốc gia châu Phi này đang gặp nhiều vấn đề an ninh, phần lớn các cuộc tấn công đều không xuất phát từ động cơ tôn giáo.

Dân số Nigeria có phần đông người Hồi giáo sinh sống ở phía bắc, trong khi cộng đồng Công giáo sống ở phía nam. Chính phủ Nigeria cho rằng các vụ bạo lực từ nhóm vũ trang không phân biệt tôn giáo nào.

Ông Malagi cũng cho biết Abuja đang tích cực trao đổi với Washington nhằm xây dựng quan hệ đối tác an ninh để giải quyết các vấn đề an ninh ở Nigeria “một lần và mãi mãi”.