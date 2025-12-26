Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tổng thống Trump tuyên bố vừa tấn công mục tiêu IS ở Nigeria

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
26/12/2025 07:47 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26.12 (giờ Việt Nam) thông báo đã chỉ đạo quân đội tấn công các thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Nigeria.

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 26.12, Tổng thống Trump cho biết: “Theo chỉ thị của tôi với tư cách là Tổng tư lệnh, Mỹ đã phát động cuộc tấn công mạnh mẽ và gây thương vong lớn nhằm vào những tên khủng bố IS tại tây bắc Nigeria".

Vụ tấn công diễn ra vào dịp Giáng sinh trong ngày 25.12 (giờ Mỹ). Tổng thống Trump cáo buộc IS đã sát hại những người Công giáo vô tội trong nhiều năm, thậm chí "trong nhiều thế kỷ". Ông cảnh báo sẽ có thêm những đợt tấn công khác nếu IS tiếp tục giết hại người Công giáo. “Dưới sự lãnh đạo của tôi, nước Mỹ sẽ không cho phép chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan phát triển”, ông Trump nhấn mạnh.

Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ tại khu vực châu Phi cho biết cuộc tấn công được thực hiện theo yêu cầu của chính quyền Nigeria và đã tiêu diệt nhiều tay súng IS.

Ông Trump tuyên bố tấn công mục tiêu IS ở Nigeria - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald gọi điện khi đang trong kỳ nghỉ Giáng sinh tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida ngày 24.12

ẢNH: REUTERS

Giới chức Nigeria chưa lập tức bình luận về đợt tấn công mà ông Trump công bố. Trước đó, Reuters ngày 22.12 đưa tin Mỹ đã thực hiện nhiều chuyến bay nhằm thu thập thông tin tình báo về nhiều vùng tại Nigeria kể từ cuối tháng 11. Đây được xem là động thái tăng cường hợp tác an ninh giữa hai nước Mỹ và Nigeria.

Hồi tháng 11, Tổng thống Trump cảnh báo về khả năng can thiệp quân sự ở Nigeria, sau khi ông cho rằng chính quyền Abuja không ngăn chặn được tình trạng bạo lực nhằm vào cộng đồng Công giáo. Bộ trưởng Thông tin Nigeria Mohammed Idris Malagi khi đó phản bác rằng dù quốc gia châu Phi này đang gặp nhiều vấn đề an ninh, phần lớn các cuộc tấn công đều không xuất phát từ động cơ tôn giáo.

Dân số Nigeria có phần đông người Hồi giáo sinh sống ở phía bắc, trong khi cộng đồng Công giáo sống ở phía nam. Chính phủ Nigeria cho rằng các vụ bạo lực từ nhóm vũ trang không phân biệt tôn giáo nào.

Ông Malagi cũng cho biết Abuja đang tích cực trao đổi với Washington nhằm xây dựng quan hệ đối tác an ninh để giải quyết các vấn đề an ninh ở Nigeria “một lần và mãi mãi”.

Tin liên quan

Mỹ đe dọa tiến hành chiến dịch quân sự tại Nigeria

Mỹ đe dọa tiến hành chiến dịch quân sự tại Nigeria

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ điều lực lượng Mỹ đến Nigeria để thực hiện một chiến dịch thần tốc, không khoan nhượng sau khi cáo buộc quốc gia Tây Phi không ngăn chặn tình trạng sát hại người theo Cơ Đốc giáo.

Ông Trump yêu cầu Bộ Chiến tranh Mỹ chuẩn bị hành động quân sự ở Nigeria

Khám phá thêm chủ đề

Trump nigeria Giáng sinh công giáo mỹ tấn công IS
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận