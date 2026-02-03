Binh sĩ Nga hỗ trợ đẩy lùi vụ tấn công của IS ở Niger

"Vụ tấn công đã bị đẩy lùi nhờ nỗ lực chung của Quân đoàn châu Phi thuộc Bộ Quốc phòng Nga và lực lượng vũ trang Niger. Moscow lên án mạnh mẽ vụ tấn công cực đoan mới nhất này", AFP dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga.

Ảnh vệ tinh do công ty Planet Labs PBC chụp ngày 29.1 cho thấy sân bay Niamey ở Niger và thiệt hại trên mái của các nhà chứa máy bay Ảnh: AFP

Chính quyền quân sự Niger trước đó thông báo "các đối tác Nga" đã giúp đẩy lùi vụ tấn công hiếm hoi vào thủ đô Niamey, trong đó 20 kẻ tấn công thiệt mạng và 4 binh sĩ Niger bị thương.

Cuộc tấn công sân bay đã xảy ra vào đêm ngày 28.1 và rạng sáng 29.1, nhưng các dịch vụ đã được nối lại bình thường ngay trong ngày.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công và công bố một video về các sự kiện thông qua đơn vị tuyên truyền Amaq của IS. Video cho thấy hàng chục kẻ tấn công cầm súng trường bắn gần một nhà chứa máy bay và đốt cháy một máy bay trước khi bỏ đi bằng xe máy.

Chính quyền quân sự Niger cáo buộc Benin, Pháp và Bờ Biển Ngà tài trợ cho vụ tấn công vào sân bay, nơi cũng có một căn cứ quân sự.

Moscow hiếm khi hé lộ thông tin về hoạt động quân sự của Nga ở khu vực Sahel, nơi Moscow đang tăng cường ảnh hưởng.

Đối mặt với sự cấm vận của phương Tây kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, Nga đã cố gắng xây dựng các mối quan hệ đối tác quân sự và chính trị mới ở châu Phi.

Ngoài Niger, quân đội hoặc các huấn luyện viên quân sự của Nga được cho là đã triển khai ở Burkina Faso, Guinea Xích đạo, Cộng hòa Trung Phi và Libya, theo AFP.