Thế giới

Ông Trump dọa tiếp tục không kích Nigeria

Trí Đỗ
Trí Đỗ
09/01/2026 07:46 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể tiến hành thêm các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Nigeria nếu tình trạng sát hại các tín đồ Kitô giáo tại quốc gia châu Phi này tiếp diễn.

Phát biểu trên được ông Trump đưa ra trong cuộc phỏng vấn với The New York Times ngày 8.1. Khi được hỏi về cuộc không kích của Mỹ vào Nigeria đúng dịp Giáng sinh vừa qua, Tổng thống Mỹ cho biết đây có thể không phải là hành động quân sự duy nhất.

"Tôi rất mong đó chỉ là một đòn tấn công duy nhất. Nhưng nếu họ tiếp tục giết hại người Kitô hữu, thì đây sẽ là nhiều đòn giáng tiếp theo", ông Trump nói.

- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện tại Washington ngày 6.1.2026

ẢNH: REUTERS

Trước đó, quân đội Mỹ xác nhận đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại khu vực tây bắc Nigeria, theo đề nghị của chính phủ nước này.

Phía Nigeria mô tả đây là một "chiến dịch phối hợp" chống khủng bố, nhấn mạnh cuộc tấn công "không nhằm vào bất kỳ tôn giáo cụ thể nào".

Khi được hỏi về đánh giá của các cố vấn châu Phi rằng các nhóm cực đoan như IS và Boko Haram sát hại nhiều người Hồi giáo hơn người Kitô giáo, ông Trump thừa nhận tín đồ Hồi giáo cũng là nạn nhân của bạo lực tại Nigeria, song cho rằng "phần lớn những người bị giết là Kitô hữu".

Từ cuối tháng 10, ông Trump nhiều lần cảnh báo rằng Kitô giáo đang đối mặt với "mối đe dọa hiện hữu" tại Nigeria, đồng thời đe dọa can thiệp quân sự nếu Abuja không ngăn chặn được các hành vi bạo lực nhắm vào cộng đồng Kitô giáo.

Tổng thống Trump ra lệnh không kích Nigeria diệt mục tiêu IS

Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi với hơn 230 triệu người, có cơ cấu dân số tôn giáo tương đối cân bằng, gồm người Kitô giáo chiếm đa số ở miền nam, trong khi người Hồi giáo tập trung chủ yếu ở miền bắc. Nước này nhiều năm qua đối mặt với tình trạng bất ổn an ninh nghiêm trọng, đặc biệt là các vụ tấn công, bắt cóc do các nhóm cực đoan tiến hành, theo Reuters.

Tuy nhiên, chính phủ Nigeria kiên quyết bác bỏ cáo buộc cho rằng người Kitô hữu bị bức hại có hệ thống và khẳng định bạo lực tại nước này ảnh hưởng đến cả người Hồi giáo lẫn Kitô giáo. Nigeria cho biết sẵn sàng hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan, song không chấp nhận cách tiếp cận mang màu sắc tôn giáo đối với xung đột an ninh trong nước.

