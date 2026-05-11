Phó tổng thống Philippines bị luận tội lần hai

Vi Trân
11/05/2026 20:55 GMT+7

Hạ viện Philippines đã thông qua quy trình luận tội Phó tổng thống Sara Duterte, mở đầu phiên tòa tại Thượng viện.

Ngày 11.5, Phó tổng thống Philippines bị luận tội sau khi Hạ viện thông qua đơn đề nghị với tỷ lệ 255 phiếu thuận trong số 318 nghị sĩ, vượt qua mức 1/3 cần thiết.

Phó tổng thống Philippines Sara Duterte

Theo Reuters, bà Sara Duterte bị cáo buộc sử dụng quỹ công sai mục đích, tích lũy tài sản không rõ nguồn gốc và đe dọa Tổng thống Ferdinand Marcos Jr, đệ nhất phu nhân Marie Louise Cacho Araneta Marcos và cựu Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez.

Bà Duterte đã bác bỏ các cáo buộc này.

Bước tiếp theo, Thượng viện Philippines sẽ mở phiên xét xử và nếu bị kết tội, bà Duterte sẽ bị phế truất và có thể mất tư cách tranh cử trọn đời. Vụ việc làm lung lay triển vọng trở thành tổng thống của bà vào năm 2028. Nữ chính trị gia đã công bố chiến dịch tranh cử hồi tháng 2.

Hạ viện Philippines bỏ phiếu luận tội Phó tổng thống Sara Duterte ngày 11.5

Đây là lần thứ hai bà Sara Duterte bị Hạ viện Philippines luận tội. Tháng 2.2025, Hạ viện cũng thông qua đề nghị luận tội vị phó tổng thống nhưng Tòa án Tối cao sau đó tuyên bố đơn khiếu nại là vi hiến, do đó phiên xét xử đã không diễn ra. Tuy vậy, tòa án cho rằng quyết định không đồng nghĩa với việc miễn trừ các cáo buộc đối với bà Duterte. Tòa cũng quy định rằng những khiếu nại luận tội tiếp theo, nếu có, chỉ được nộp lên sau ngày 6.2.2026.

Bà Sara Duterte (48 tuổi) là con gái của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte. Theo tờ Inquirer, bà Duterte là phó tổng thống đương nhiệm đầu tiên bị luận tội và là quan chức đầu tiên của Philippines bị luận tội 2 lần.

Tòa án Tối cao Philippines bác bỏ đơn kiện luận tội đối với Phó tổng thống Philippines Sara Duterte liên quan các cáo buộc sử dụng sai công quỹ, tích lũy tài sản bất thường và dọa giết Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr.

