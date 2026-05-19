Chiến sự Ukraine ngày 1.545: Nga đánh trả dữ dội nhưng đề nghị khôi phục đàm phán

Nga tấn công Ukraine, tàu hàng Trung Quốc bị hư hại

Ngày 18.5, Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 524 UAV và 22 tên lửa, trong đó có 14 tên lửa đạn đạo sang Ukraine vào rạng sáng cùng ngày. Trong số đó, 503 UAV và 4 tên lửa đã bị bắn hạ. Có 18 tên lửa và 16 UAV bắn trúng mục tiêu tại 34 địa điểm. Các quan chức Ukraine nói đợt tấn công khiến hơn 30 người bị thương, theo AFP.

Một tòa nhà bị cháy sau đợt tấn công vào rạng sáng 18.5 tại thành phố Dnipro (Ukraine) ẢNH: AP

Bộ Quốc phòng Nga ngày 18.5 cho biết đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác và UAV vào các cơ sở công nghiệp quân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải của Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công của đối phương, theo TASS.

Công ty năng lượng Naftogaz của Ukraine thông báo nhiều cơ sở của công ty bị tấn công.

Bên cạnh đó, UAV Nga còn rơi trúng 2 tàu dân sự treo cờ Guinea-Bissau và Quần đảo Marshall. Theo trang The Kyiv Independent, chiếc sau thuộc sở hữu của một công ty Trung Quốc và có thủy thủ đoàn là người Trung Quốc.

Hai con tàu được cho là đang di chuyển qua hành lang biển của Ukraine để đến cảng tại vùng Odessa. Vụ tấn công không gây thương vong và 2 tàu tiếp tục hành trình.

Vụ cháy tại một tòa nhà tại Odessa do cuộc tấn công vào rạng sáng 18.5 ẢNH: AP

Người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk cho biết con tàu mang tên KSL Deyang, khi đó đang tiến vào cảng để lấy hàng. Sau khi bị trúng UAV Shahed, thủy thủ đoàn tự xử lý thiệt hại và tiếp tục hành trình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng "người Nga không thể không biết tàu nào đang ở trên biển". Moscow và Bắc Kinh chưa bình luận về vụ việc, xảy ra ngay trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tinh trưởng Odessa Oleh Kiper cho biết đợt tấn công của Nga còn gây cháy một tàu dân sự treo cờ Panama đang tiến về cảng Chornomorsk ở Odessa. Không ai bị thương và thủy thủ đoàn đã dập lửa, sau đó tiếp tục hành trình.

Nga và Ukraine lâu nay bác bỏ cáo buộc cố tình nhắm vào dân thường.

Ukraine dùng UAV nội địa nào để xuyên qua lưới phòng không Moscow?

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã ngăn chặn UAV Ukraine tại 2 tỉnh miền nam là Rostov và Belgorod. Hai người thiệt mạng và 2 người bị thương trong các cuộc tấn công tại Belgorod, theo Reuters dẫn lời giới chức địa phương.

Từ khi thỏa thuận ngừng bắn ngắn ngày kết thúc hôm 12.5, Nga và Ukraine đã liên tục thực hiện các đợt tấn công tầm xa bằng UAV, tên lửa và các vũ khí khác sang lãnh thổ của nhau. Cuối tuần qua, Ukraine đã thực hiện đợt tấn công lớn nhất trong vòng hơn một năm nhắm vào thủ đô Moscow. Ông Zelensky sau đó khen ngợi lực lượng Ukraine cũng như "sự đảo chiều cán cân" trên chiến trường và cảnh báo sẽ còn có thêm những đòn tấn công như vậy nữa.

Nga - Belarus diễn tập hạt nhân

Bộ Quốc phòng Belarus ngày 18.5 ra tuyên bố cho biết đã phối hợp với Nga trong cuộc diễn tập nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân tại các khu vực khác nhau trên cả nước, theo Reuters.

Bộ Quốc phòng Belarus cho hay cuộc diễn tập này "không nhằm vào các nước thứ ba và không gây ra mối đe dọa an ninh trong khu vực" mà chỉ nhằm thực hành việc vận chuyển đầu đạn hạt nhân và chuẩn bị sử dụng chúng.

Năm ngoái, Nga triển khai tên lửa bội siêu thanh Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới Belarus.

Hệ thống tên lửa Iskander trong cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật giữa Nga và Belarus hồi năm 2024 ẢNH: REUTERS

Cuộc diễn tập diễn ra sau khi Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga muốn kéo Belarus tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột và đang tính kế sử dụng lãnh thổ Belarus để tấn công vào Ukraine hoặc một nước NATO.

Ngày 18.5, Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Ukraine, gọi đây là "nỗ lực nhằm kích động tình hình" và không đáng để bình luận. Belarus giáp Ukraine ở phía nam và giáp các nước NATO gồm Ba Lan, Lithuania và Latvia ở phía bắc và tây.

Nga nêu kỳ vọng của chuyến thăm Trung Quốc

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 19 - 20.5, chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Điện Kremlin ngày 18.5 cho biết Nga đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin và hai bên sẽ tận dụng chuyến đi này để phát triển quan hệ song phương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 19 - 20.5 ẢNH: REUTERS

"Chúng tôi đặt kỳ vọng rất lớn vào chuyến thăm này. Chúng tôi và những người bạn Trung Quốc của chúng tôi coi đó là một quan hệ đối tác đặc biệt đặc quyền và chiến lược", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết. Phái đoàn Nga sẽ bao gồm các phó thủ tướng, bộ trưởng và lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước cũng như tư nhân.

"Tất cả các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự kinh tế của quan hệ song phương đương nhiên sẽ được giải quyết", ông Peskov nói.

Mặt khác, người phát ngôn cũng đề cập tình hình đàm phán hòa bình với Ukraine. "Tiến trình hòa bình đang bị đình trệ. Chúng tôi hy vọng rằng cuối cùng nó sẽ được nối lại", ông Peskov nói và hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực hòa giải để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. "Chúng tôi hy vọng các đồng nghiệp Mỹ của chúng tôi sẽ tiếp tục các nỗ lực gìn giữ hòa bình và hòa giải của họ", ông nói.

Ông Peskov đưa ra tuyên bố sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15.5 cho rằng cuộc tấn công của Nga vào tòa chung cư tại Ukraine khiến 24 người thiệt mạng có thể cản trở và trì hoãn nỗ lực đạt được hòa bình.