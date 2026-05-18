Ukraine tăng hỏa lực tầm xa nhằm vào Nga

Chính quyền Nga hôm qua thông báo có ít nhất 3 người thiệt mạng và 17 người bị thương trong đợt tấn công tại vùng thủ đô Moscow từ đêm 16.5 đến rạng sáng 17.5. Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 81 máy bay không người lái (UAV) trong đêm, nâng tổng số UAV bị ngăn chặn tại Moscow trong vòng 24 giờ lên đến 120 chiếc. Theo Hãng tin TASS, đây là đợt tấn công lớn nhất mà thủ đô Nga hứng chịu trong hơn một năm qua. Trên toàn lãnh thổ và tại Crimea, số UAV mà Nga bắn hạ trong 24 giờ là 556 chiếc.

Một địa điểm bị tấn công tại làng Subbotino, vùng Moscow (Nga) ngày 17.5 Ảnh: Reuters

Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên. Những ngày gần đây, Ukraine cũng hứng chịu các cuộc oanh tạc lớn từ Nga sau khi đợt ngừng bắn ngắn hạn kết thúc ngày 12.5. Đến ngày 16.5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố một đoạn video quay cảnh UAV Ukraine tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, có nơi cách tiền tuyến gần 1.000 km. Nhà lãnh đạo liệt kê các mục tiêu gồm thủy phi cơ Be-200, trực thăng Ka-27, tàu chở đạn, các hệ thống phòng không Pantsir-S1 và Tor, các cơ sở dầu mỏ...

Cùng ngày 16.5, ông Zelensky điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và cho biết Paris sẵn sàng hợp tác với Kyiv để phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo. Đại diện từ 13 nước và Văn phòng Tổng thư ký NATO đã nhóm họp vào hôm 12.5 để thảo luận việc sản xuất vũ khí chống tên lửa đạn đạo tại châu Âu. Theo tờ Politico, nỗ lực này phản ánh quyết tâm của Kyiv và đồng minh châu Âu nhằm giảm phụ thuộc vào vũ khí Mỹ, trong bối cảnh chính sách đối ngoại khó đoán của Tổng thống Donald Trump phơi bày những nguy cơ của việc quá phụ thuộc vào Washington.

UAV tự sát phản lực Geran-5 của Nga ra mắt

Cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran đã gây thiếu hụt tên lửa đánh chặn PAC-3 do Mỹ sản xuất cho hệ thống Patriot, khi Washington và các đồng minh vùng Vịnh gia tăng sử dụng tên lửa để đối phó những đợt tấn công của Tehran. Ukraine cũng rất cần vũ khí này để phòng thủ trước Nga.

Theo Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW, Mỹ), tỷ lệ ngăn chặn tên lửa đạn đạo thành công của Ukraine đã thấp hơn nhiều do thiếu tên lửa đánh chặn của Mỹ. ISW cảnh báo sự thiếu thốn cộng với việc nới lỏng cấm vận Nga sẽ giúp nước này đẩy mạnh sản xuất tên lửa và gia tăng mối đe dọa của những đợt tấn công lên Ukraine.

Trong diễn biến liên quan, lệnh miễn trừ cấm vận của Mỹ cho phép các nước mua dầu mỏ trên biển của Nga đã chính thức hết hiệu lực từ ngày 16.5. Lệnh miễn trừ được ban hành giữa lúc cao điểm xung đột Trung Đông nhằm giảm thiếu hụt nguồn cung và hạ giá dầu. Tuy nhiên, các nghị sĩ Mỹ cho rằng việc miễn trừ không giúp gì cho người Mỹ nhưng lại tạo nguồn thu cho Nga để duy trì chiến sự tại Ukraine.