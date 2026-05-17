UAV tấn công gây hỏa hoạn gần nhà máy điện hạt nhân ở UAE

Văn Khoa
17/05/2026 19:34 GMT+7

Một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đã gây ra hỏa hoạn gần một nhà máy điện hạt nhân ở tiểu vương quốc Abu Dhabi của UAE trong ngày 17.5, theo AFP dẫn lời giới chức.

"Chính quyền Abu Dhabi đã ứng phó với một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một máy phát điện bên ngoài khu vực an toàn của Nhà máy điện hạt nhân Barakah ở vùng Al Dhafra, do một vụ tấn công bằng máy bay không người lái", Văn phòng Truyền thông Abu Dhabi thông báo.

Nhà máy điện hạt nhân Barakah ở UAE vào ngày 13.2.2020

"Không ghi nhận thương vong và không có ảnh hưởng đến an toàn phóng xạ. Đã thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa, và sẽ cập nhật thêm thông tin khi có diễn biến mới", thông báo viết.

Nhà máy điện hạt nhân Barakah bắt đầu hoạt động vào năm 2020 và nằm cách thủ đô Abu Dhabi của UAE 200 km về phía tây, gần biên giới với Ả Rập Xê Út và Qatar. Nhà máy cung cấp tới 25% nhu cầu điện của UAE, theo thông báo năm 2024 từ Công ty Năng lượng Hạt nhân Emirates. UAE là quốc gia thứ hai trong khu vực xây dựng nhà máy điện hạt nhân, sau Iran.

Thông báo trên không nói rõ UAV được phóng từ đâu, nhưng UAE gần đây đã cáo buộc Iran đứng sau các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và kinh tế của nước này.

Tehran đã phát động các cuộc tấn công trả đũa ở khắp khu vực sau khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran vào ngày 28.2, dẫn tới một cuộc xung đột rộng lớn hơn.

Iran đã cáo buộc UAE và các đồng minh khác của Mỹ ở vùng Vịnh cho phép lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công từ lãnh thổ của họ.

Washington và Tehran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 8.4, nhưng những cuộc hòa đàm đã bị đình trệ và các cuộc tấn công lẻ tẻ vẫn tiếp diễn, theo AFP.

Truyền thông Iran ngày 17.5 đưa tin Mỹ đã không đưa ra bất kỳ nhượng bộ cụ thể nào trong phản hồi của mình đối với đề xuất đàm phán chấm dứt xung đột từ Iran, theo AFP.

Trong đó, Hãng tin Fars đưa tin Washington đã đưa ra một danh sách 5 điểm, bao gồm yêu cầu Iran chỉ giữ lại một cơ sở hạt nhân đang hoạt động và chuyển giao kho dự trữ uranium được làm giàu cao cho Mỹ.

Hãng tin Mehr thì viết: "Mỹ, không đưa ra những nhượng bộ cụ thể, muốn đạt được những nhượng bộ mà họ đã không đạt được trong cuộc xung đột, điều này sẽ dẫn đến bế tắc trong các cuộc đàm phán". Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Mỹ.

Ông Trump tuyên bố sắp hết kiên nhẫn với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay sự kiên nhẫn của ông đối với Iran sắp hết. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Hạ viện Mỹ bác bỏ một nghị quyết do phe Dân chủ đề xuất về việc chấm dứt xung đột với Iran.

