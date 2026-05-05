Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Trước ngày Chiến thắng, tòa nhà Moscow trúng UAV

H.G
H.G
05/05/2026 05:19 GMT+7

Hôm qua, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin xác nhận một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã đâm vào một tòa nhà dân cư cao tầng ở khu cao cấp thuộc trung tâm Moscow vào khuya 3.5.

TASS dẫn lời ông Sobyanin cho hay tòa nhà nằm trên đường Mosfilmovskaya, gần phim trường Moscow và các tòa nhà sứ quán nước ngoài. Nơi bị tấn công chỉ cách trụ sở Bộ Quốc phòng Nga khoảng 3 km, cách Điện Kremlin và Quảng trường Đỏ khoảng 7 km. Kênh truyền hình Rossiya-1 phát sóng hình ảnh ghi lại cảnh tượng các bức tường bị đổ sập, cửa bị hư hại bên trong một căn hộ sang trọng. Vụ tấn công xảy ra vài ngày trước lễ duyệt binh, mừng ngày Chiến thắng phát xít Đức hồi Thế chiến 2, dự kiến diễn ra tại Quảng trường Đỏ vào ngày 9.5.

Trước ngày Chiến thắng, tòa nhà Moscow trúng UAV - Ảnh 1.

Hiện trường căn hộ hư hại sau vụ tấn công UAV của Ukraine vào tòa nhà ở trung tâm Moscow (Nga) ngày 4.5

Ảnh: Reuters

Vụ việc cũng xảy ra trong bối cảnh Thủ tướng Anh Keir Starmer và các nhà lãnh đạo châu Âu đến Yerevan (thủ đô Armenia) tham gia hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng chính trị châu Âu hôm 4.5. Hội nghị thu hút hơn 40 nhà lãnh đạo châu Âu tham dự, với nghị trình thảo luận các giải pháp nhằm tiến tới chấm dứt xung đột tại Ukraine và Iran.

Tại sự kiện này, Anh cho biết muốn tham gia kế hoạch của Liên minh Châu Âu (EU) cho Ukraine vay 78 tỉ bảng Anh để đáp ứng khoảng 2/3 nhu cầu tài chính của Kyiv trong 2 năm tới. Phần lớn khoản vay sẽ được dành cho chi tiêu quân sự nhằm hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Hội nghị cũng nhất trí các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các công ty Nga.

Ngoài các cuộc gặp song phương và đa phương bên lề hội nghị ở Armenia, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay đã đồng ý với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen về việc thúc đẩy một "thỏa thuận UAV" giữa Ukraine và EU, theo Reuters.


Tin liên quan

Chiến sự Ukraine ngày 1.530: Kyiv tập kích cảng dầu Nga, Moscow cảnh báo giá năng lượng

Chiến sự Ukraine ngày 1.530: Kyiv tập kích cảng dầu Nga, Moscow cảnh báo giá năng lượng

Thống đốc tỉnh Leningrad (Nga) Alexander Drozdenko cáo buộc Ukraine dùng máy bay không người lái (UAV) tấn công cảng Primorsk trên biển Baltic, gây ra một vụ hỏa hoạn.

Khám phá thêm chủ đề

Moscow UAV Duyệt binh Liên minh châu âu UKRAINE
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận