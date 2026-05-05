Trước ngày Chiến thắng, tòa nhà Moscow trúng UAV

TASS dẫn lời ông Sobyanin cho hay tòa nhà nằm trên đường Mosfilmovskaya, gần phim trường Moscow và các tòa nhà sứ quán nước ngoài. Nơi bị tấn công chỉ cách trụ sở Bộ Quốc phòng Nga khoảng 3 km, cách Điện Kremlin và Quảng trường Đỏ khoảng 7 km. Kênh truyền hình Rossiya-1 phát sóng hình ảnh ghi lại cảnh tượng các bức tường bị đổ sập, cửa bị hư hại bên trong một căn hộ sang trọng. Vụ tấn công xảy ra vài ngày trước lễ duyệt binh, mừng ngày Chiến thắng phát xít Đức hồi Thế chiến 2, dự kiến diễn ra tại Quảng trường Đỏ vào ngày 9.5.

Hiện trường căn hộ hư hại sau vụ tấn công UAV của Ukraine vào tòa nhà ở trung tâm Moscow (Nga) ngày 4.5 Ảnh: Reuters

Vụ việc cũng xảy ra trong bối cảnh Thủ tướng Anh Keir Starmer và các nhà lãnh đạo châu Âu đến Yerevan (thủ đô Armenia) tham gia hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng chính trị châu Âu hôm 4.5. Hội nghị thu hút hơn 40 nhà lãnh đạo châu Âu tham dự, với nghị trình thảo luận các giải pháp nhằm tiến tới chấm dứt xung đột tại Ukraine và Iran.

Tại sự kiện này, Anh cho biết muốn tham gia kế hoạch của Liên minh Châu Âu (EU) cho Ukraine vay 78 tỉ bảng Anh để đáp ứng khoảng 2/3 nhu cầu tài chính của Kyiv trong 2 năm tới. Phần lớn khoản vay sẽ được dành cho chi tiêu quân sự nhằm hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Hội nghị cũng nhất trí các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các công ty Nga.

Ngoài các cuộc gặp song phương và đa phương bên lề hội nghị ở Armenia, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay đã đồng ý với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen về việc thúc đẩy một "thỏa thuận UAV" giữa Ukraine và EU, theo Reuters.



