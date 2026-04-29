Thế giới

Nga không trưng vũ khí trong cuộc duyệt binh năm nay

Vi Trân
29/04/2026 13:07 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẽ không triển khai khí tài quân sự trong cuộc duyệt binh năm nay mừng Ngày chiến thắng năm nay tại Quảng trường Đỏ.

Cuộc duyệt binh mừng ngày Hồng quân Liên Xô chiến thắng Đức Quốc xã trong Thế chiến 2, còn gọi là Ngày chiến thắng, được tổ chức hằng năm tại Quảng trường Đỏ ở Moscow vào ngày 9.5.

Sự kiện này nổi bật với sự xuất hiện của những vũ khí hiện đại nhất trong quân đội Nga, thu hút sự chú ý từ trong nước lẫn quốc tế.

Máy bay Su-25 xả khói màu cờ Nga, bay qua Quảng trường Đỏ trong cuộc duyệt binh năm 2025

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga ngày 29.4 thông báo một số trường quân sự, học viện quân sự, "cũng như đoàn xe khí tài quân sự, sẽ không tham gia cuộc duyệt binh năm nay do tình hình tác chiến hiện tại", theo AFP.

Dù vậy, cuộc duyệt binh dự kiến vẫn có sự tham gia của đại diện tất cả các binh chủng của lực lượng vũ trang, cùng video quay cảnh các binh sĩ "thực hiện nhiệm vụ trong khu vực tác chiến đặc biệt", ý nói lực lượng đang chiến đấu tại Ukraine.

Các đội máy bay quân sự dự kiến cũng sẽ trình diễn qua khu vực duyệt binh như mọi năm.

Công nhân lắp khán đài để chuẩn bị cho cuộc duyệt binh tại Quảng trường Đỏ năm 2026

"Trong phần trình diễn trên không của cuộc duyệt binh, máy bay của các đội biểu diễn nhào lộn trên không của Nga sẽ bay qua Quảng trường Đỏ, và khi kết thúc cuộc duyệt binh, các phi công của đội máy bay tấn công mặt đất Su-25 sẽ tô điểm bầu trời Moscow bằng màu cờ của Liên bang Nga", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Năm ngoái, nhiều nhà lãnh đạo quốc tế đã đến Moscow để chứng kiến cuộc diễu hành của hàng ngàn binh sĩ, gồm những người từng chiến đấu ở Ukraine, và một loạt vũ khí, bao gồm cả xe tăng và máy bay không người lái mới.

Người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin hôm 27.4 cho biết nhiều nhà lãnh đạo quốc tế dự kiến sẽ thăm Moscow và dự lễ duyệt binh vào ngày 9.5, theo TASS. Ông nói rằng nhiều lãnh đạo đã bày tỏ mong muốn được tham gia và Điện Kremlin hoan nghênh họ.

