Vì UAV Ukraine, Thủ tướng Latvia từ chức

Vi Trân
14/05/2026 17:10 GMT+7

Thủ tướng Latvia từ chức sau khi bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng liên quan vụ máy bay không người lái (UAV) Ukraine rơi xuống lãnh thổ.

Trong cuộc họp báo ngày 14.5, Thủ tướng Latvia Evika Silina thông báo đã từ chức do cách xử lý của chính phủ đối với vụ UAV Ukraine bay lạc và rơi xuống lãnh thổ, theo AFP.

Thủ tướng Latvia Evika Silina họp báo tại Helsinki (Phần Lan) hồi tháng 12.2025

Hôm 7.5, hai chiếc UAV của Ukraine rơi trúng bể chứa dầu tại Latvia. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha xác nhận đó là UAV của Ukraine và cho rằng những thiết bị này nhắm vào mục tiêu tại Nga nhưng bị hệ thống tác chiến điện tử của Moscow cố tình làm lạc hướng bay sang Latvia. Moscow chưa bình luận về cáo buộc này.

Ngày 10.5, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Andris Spruds từ chức và phê bình lực lượng phòng không đã không phản ứng nhanh nhạy.

Sau đó đảng cánh tả Tiến bộ của ông Spruds quyết định rút khỏi liên minh chính phủ của bà Silina. Quyết định khiến cho chính phủ, do đảng trung hữu Đoàn kết Mới của bà Silina dẫn đầu, mất thế đa số tại quốc hội.

"Tôi từ chức nhưng sẽ không từ bỏ", Thủ tướng Silina tuyên bố trên truyền hình.

Diễn biến xảy ra chỉ vài tháng trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10. Tổng thống Edgars Rinkevics sẽ gặp đại diện toàn bộ các đảng phái tại quốc hội trong ngày 15.5, theo Reuters.

Mỹ bất ngờ hủy đợt triển khai quân đến Ba Lan

Latvia và các nước Baltic còn lại là Lithuania, Estonia nhiều lần báo cáo phát hiện UAV trong lãnh thổ trong vài tháng qua. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã xin lỗi 3 nước Baltic cùng Phần Lan vì UAV Ukraine rơi xuống lãnh thổ của các nước này.

Ông cho hay các cơ quan chuyên trách của Ukraine đang phối hợp chặt chẽ để giảm thiểu nguy cơ tái diễn và cân nhắc cử chuyên gia sang giúp tăng cường an ninh không phận tại các quốc gia Baltic.

