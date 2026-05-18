Chiến sự Ukraine ngày 1.544: Kyiv tấn công ồ ạt vào Moscow

Hãng tin TASS đưa tin hệ thống phòng không Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn của Ukraine vào thủ đô Moscow và tỉnh Moscow trong đêm 16.5 và rạng sáng 17.5.

Một ngôi nhà bốc cháy sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine tại làng Subbotino thuộc tỉnh Moscow của Nga vào ngày 17.5 Ảnh: Reuters

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin thông báo hệ thống phòng không đã bắn hạ hơn 120 UAV hướng về Moscow trong 24 giờ và kể từ sau nửa đêm, 81 chiếc UAV đã bị phá hủy. Ông khẳng định có 12 người bị thương trong các vụ tấn công bằng UAV. Đây dường như là một trong những cuộc không kích lớn nhất của UAV Ukraine nhắm vào Moscow trong hơn một năm qua, theo Đài RT.

Tỉnh trưởng Andrei Vorobyov của tỉnh Moscow thì viết trên ứng dụng nhắn tin Max rằng một phụ nữ đã thiệt mạng khi một ngôi nhà bị đánh trúng ở thành phố Khimki, phía bắc thủ đô Moscow. Ngoài ra, 2 người đàn ông đã thiệt mạng tại làng Pogorelki thuộc thành phố Mytishchi. Ông còn viết rằng một số tòa nhà cao tầng và cơ sở hạ tầng bị hư hại.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17.5 thông báo hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ những tên lửa tầm xa Flamingo và Neptune-MD, cũng như 1.054 UAV của Ukraine trong 24 giờ, theo TASS.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố: "Hạm đội Biển Đen đã phá hủy 6 xuồng không người lái của lực lượng vũ trang Ukraine".

Trong khi đó, Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) ngày 17.5 khẳng định trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng quân đội Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu và hai trạm bơm dầu ở tỉnh Moscow.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố UAV Ukraine đã tấn công tỉnh Moscow, theo Reuters.

"Các phản ứng của chúng tôi đối với việc Nga kéo dài xung đột và tấn công vào các thành phố và cộng đồng của chúng tôi là hoàn toàn chính đáng", ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

"Khoảng cách từ biên giới quốc gia của Ukraine là hơn 500 km. Mật độ phòng không của Nga ở tỉnh Moscow là cao nhất. Nhưng chúng tôi đang vượt qua... Chúng tôi đang nói rõ với phía Nga: nhà nước của họ phải chấm dứt xung đột", nhà lãnh đạo Ukraine viết.

Đến tối 17.5 chưa có thông tin phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với tuyên bố hay cáo buộc của bên kia. Hai bên lâu nay phủ nhận các cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường.

Nga phóng hơn 3.000 UAV vào Ukraine?

Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 287 máy bay không người lái (UAV) tấn công trong đêm 16.5 và rạng sáng 17.5, theo trang tin The Kyiv Independent.

Lực lượng này khẳng định trong số UAV trên có 279 chiếc đã bị bắn hạ hoặc bị hệ thống phòng không vô hiệu hóa, trong khi 8 UAV đã tấn công 7 địa điểm.

Ngoài ra, giới chức ở 7 tỉnh của Ukraine sáng 17.5 cáo buộc rằng trong 24 giờ trước đó, các cuộc tấn công của Nga đã khiến ít nhất 2 dân thường thiệt mạng và 41 người bị thương.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga đã phóng hơn 3.170 UAV tấn công, hơn 1.300 bom dẫn đường và 74 tên lửa các loại vào Ukraine trong tuần qua, khiến 52 người thiệt mạng và 346 người bị thương.

Trong khi đó, TASS ngày 17.5 dẫn số liệu mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay tổng số thương vong hằng ngày của lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực tác chiến đặc biệt lên tới khoảng 1.115 binh sĩ.

Bộ này còn tuyên bố máy bay chiến thuật, UAV, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công các địa điểm lắp ráp UAV và các điểm triển khai tạm thời của Ukraine tại 164 khu vực.

Đến tối 17.5 chưa có thông tin phản ứng của mỗi bên.

NATO triển khai chiến đấu cơ sau tin UAV từ Nga bay vào không phận Latvia

Những máy bay chiến đấu thuộc phái bộ tuần tra không phận Baltic của NATO đã được điều động lên bầu trời Đông Âu vào sáng sớm ngày 17.5, sau khi một máy bay không người lái (UAV) không xác định vượt qua biên giới Nga vào không phận chủ quyền của Latvia, theo báo Kyiv Post.

Vụ xâm nhập xuyên biên giới này đã kích hoạt cảnh báo không kích khẩn cấp trên nhiều đô thị giáp với Nga, khiến quân đội Latvia phải lập tức triển khai thêm các phương tiện phòng không để tăng cường biên giới phía đông.

Lực lượng Vũ trang quốc gia Latvia nhấn mạnh rằng chừng nào Nga còn tiếp tục tấn công Ukraine, thì những sự cố liên quan UAV nước ngoài xâm nhập hoặc tiếp cận không phận Latvia vẫn có thể xảy ra.

Đến tối 17.5 chưa có thông tin phản ứng từ Nga đối với cáo buộc trên.

