Nga - Ukraine đồng ý ngừng bắn 3 ngày do Mỹ làm trung gian

Vi Trân
09/05/2026 07:30 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine trong vòng 3 ngày và một đợt trao đổi tù binh mới.

Rạng sáng 9.5, Tổng thống Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng Nga và Ukraine sẽ ngừng bắn trong 3 ngày 9 - 11.5 để kỷ niệm chiến thắng trong Thế chiến 2.

Ông Trump cho biết thỏa thuận ngừng bắn bao gồm việc dùng mọi hoạt động quân sự và hai bên sẽ trao đổi tù binh, mỗi nước nhận về 1.000 người.

Trẻ em tham quan tượng đài tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Ukraine ngày 8..5

"Yêu cầu này do tôi trực tiếp đưa ra và tôi rất cảm kích sự nhất trí của Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky. Hy vọng đây sẽ là khởi đầu cho việc kết thúc cuộc chiến rất dài, chết chóc và khó khăn. Việc đối thoại đang tiếp diễn để chấm dứt cuộc xung đột lớn này, lớn nhất từ Thế chiến 2, và chúng tôi đang tiến gần hơn mỗi ngày", ông Trump viết.

Trả lời các phóng viên sau đó, ông Trump nói muốn thỏa thuận ngừng bắn này kéo dài thêm và cho rằng điều này có thể xảy ra, theo Reuters.

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov xác nhận thỏa thuận ngừng bắn, lưu ý rằng Nga đồng ý kéo dài thời hạn ngừng bắn của nước này thêm một ngày và chấp nhận trao đổi tù binh.

Tổng thống Zelensky cũng xác nhận thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, đồng thời ban hành sắc lệnh tuyên bố sẽ không tấn công khu vực Quảng trường Đỏ ở Moscow để Nga tiến hành cuộc duyệt binh ngày 9.5.

An ninh tại Quảng trường Đỏ ở Moscow trước thềm cuộc duyệt binh

Năm nay, cuộc duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng của Nga được tổ chức với quy mô nhỏ hơn và các phương tiện vũ khí trên bộ sẽ không có mặt. Bộ Quốc phòng Nga đã cảnh báo sẽ phóng tên lửa về phía thủ đô Kyiv của Ukraine nếu nước này phá hoại sự kiện trọng đại trên.

Trước công bố của ông Trump, Nga và Ukraine đã thông báo về các lệnh ngừng bắn đơn phương, trong đó phía Nga là 2 ngày 8 - 9.5 còn Ukraine bắt đầu từ ngày 6.5 và không có mốc kết thúc. Dù vậy, những đợt tấn công qua lại vẫn diễn ra liên tục trong những ngày qua, theo cáo buộc của hai bên.

Chiến sự Ukraine ngày 1.535: Nga - Ukraine tố nhau vi phạm ngừng bắn

Hôm 8.5, Nga và Ukraine cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn được hai bên tuyên bố đơn phương, trong lúc Moscow chuẩn bị tổ chức lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ.

