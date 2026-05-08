Chiến sự Ukraine ngày 1.534: Kyiv thách thức cảnh báo từ Moscow

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7.5 cho biết lực lượng nước này đã phá hủy 570 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tập kích nhiều vùng lãnh thổ Nga trong ngày 7.5, trong đó có hàng chục UAV hướng đến thủ đô Moscow.

Kyiv Post dẫn thông tin từ các kênh tình báo nguồn mở cho biết UAV Ukraine đã nhằm mục tiêu vào khu phức hợp sản xuất và hậu cần Nara ở phía tây nam Moscow. Các nguồn tin cho biết đây là cơ sở được quân đội Nga dùng để cất giữ và phân phối hàng hóa quân sự cho lực lượng vũ trang Nga.

Khói bốc lên từ kho dầu ở tỉnh Perm, Nga ngày 7.5, sau vụ không kích của Ukraine ẢNH: REUTERS

Trong rạng sáng 7.5, nhiều vụ nổ và hoạt động phòng không đã được ghi nhận tại Moscow, các tỉnh Bryansk, Tver, Rostov, Samara và Tula của Nga.

Quân đội Ukraine cũng đã nhận trách nhiệm vụ tấn công nhà máy lọc dầu ở tỉnh Perm của Nga ngày 7.5. Perm nằm ở dãy núi Ural và đây là một trong số ít cuộc tấn công của Kyiv vào sâu lãnh thổ Nga.

Cũng trong tuyên bố ngày 7.5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị nước này đã gây thiệt hại cho các cơ sở hạ tầng giao thông vận tải được quân đội Ukraine sử dụng. Ở chiều ngược lại, Kyiv cho biết đã đánh chặn 92 trong số 100 UAV Nga tấn công trong đêm ngày 6.5, rạng sáng 7.5.

Giao tranh diễn ra trong bối cảnh hai bên đưa ra những mốc thời gian ngừng bắn lệch nhau. Ukraine tuyên bố lệnh ngừng bắn đơn phương vào ngày 6 - 7.5 và đã cáo buộc Nga vi phạm, trong khi Moscow thông báo ngừng bắn diễn ra vào ngày 8 - 9.5. Nga cũng cảnh báo cứng rắn nếu Kyiv cố ý phá hoại buổi lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9.5 của Nga.

Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga ngày 7.5 cáo buộc Ukraine đã sử dụng không phận Latvia để phóng UAV tấn công thành phố St. Petersburg của Nga, vài giờ sau khi Latvia thông tin về trường hợp UAV từ Nga, theo The Moscow Times.

Bộ Quốc phòng Latvia cũng thông tin về 2 UAV rơi xuống lãnh thổ Latvia và một chiếc tại thị trấn Rezekne. Quân đội Latvia cho biết UAV này nhiều khả năng của Ukraine, đang bay đến mục tiêu ở Nga thì bị vô hiệu hóa.

Lực lượng cứu hỏa Ukraine dập lửa khu vực chịu không kích tại tỉnh Kharkiv ngày 7.5 ẢNH: REUTERS

EU phản hồi cảnh báo của Nga đến các nhà ngoại giao

Trong ngày 6.5, Nga cảnh báo sẽ tiến hành một cuộc tấn công lớn vào trung tâm thủ đô Kyiv nếu Ukraine gây hấn vào ngày 9.5. Moscow cũng gửi công hàm cho các cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Kyiv và yêu cầu sơ tán.

Phản hồi trước tuyên bố của Moscow, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Anouar El Anouni ngày 7.5 khẳng định Liên minh châu Âu (EU) vẫn giữ lập trường hiện diện tại Kyiv và sẽ không sơ tán nhân viên ngoại giao, theo Ukrainska Pravda.

“Cuộc tấn công của Nga dường như là chuyện hằng ngày ở Kyiv và những nơi khác tại Ukraine. Những năm qua, Nga đã gây thiệt hại cho các phái bộ ngoại giao ở Kyiv, bao gồm phái đoàn EU”, ông Anouni nói.

Moscow chưa phản hồi về phát ngôn trên từ đại diện EU.

Phái đoàn Ukraine đến Mỹ đàm phán

Reuters ngày 7.5 đưa tin trưởng đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umerov đã đến thành phố Miami, Mỹ để trao đổi với đại diện Washington nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột Nga - Ukraine vốn đang bị chững lại.

Viết trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng đã chỉ đạo ông Umerov thảo luận về phương án trao đổi tù binh Nga - Ukraine và xúc tiến nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.

“Chúng tôi liên tục liên lạc với phía Mỹ và nắm rõ các cuộc tiếp xúc cần thiết từ các đối tác của chúng tôi với phía Nga”, ông Zelensky viết, cho biết thêm ông Umerov đã nhận "một số chỉ thị cụ thể liên quan đến an ninh" trong vấn đề hợp tác song phương với Mỹ.

Lần gần nhất đàm phán 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine diễn ra là vào tháng 2. Kể từ đó, các cuộc đàm phán chỉ diễn ra dưới hình thức song phương, giữa Mỹ với đại diện Nga hoặc Ukraine.