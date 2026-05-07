Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Chiến sự Ukraine ngày 1.533: Lệnh ngừng bắn đơn phương 'chết yểu'

Vi Trân
Vi Trân
07/05/2026 04:30 GMT+7

Chiến sự Ukraine diễn ra căng thẳng bất chấp lệnh ngừng bắn đơn phương, khiến Kyiv cảnh báo có thể sẽ không tuân thủ cam kết ngừng bắn.

Hôm qua, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cáo buộc Nga vi phạm lệnh ngừng bắn do Ukraine khởi xướng bắt đầu từ 0 giờ ngày 6.5. Trong thông báo trên mạng xã hội X, ông Sybiha cho biết các cuộc tấn công diễn ra suốt từ đêm 5.5, rạng sáng 6.5, khi lệnh ngừng bắn bắt đầu, nhắm vào các thành phố lớn như Kharkiv và Zaporizhzhia.

"Điều này cho thấy Nga bác bỏ hòa bình, và lời kêu gọi giả tạo của họ về ngừng bắn vào ngày 9.5 không liên quan gì đến ngoại giao", Ngoại trưởng Ukraine viết, chỉ trích Moscow chỉ quan tâm đến duyệt binh thay vì nhân mạng.

Chiến sự Ukraine ngày 1.533: Hai bên tấn công dồn dập, lệnh ngừng bắn 'chết yểu' - Ảnh 1.

Nhiều ô tô bị cháy sau vụ tấn công ngày 5.5 tại thành phố tiền tuyến Kramatorsk thuộc tỉnh Donetsk (Ukraine)

ẢNH: REUTERS

Nga đã công bố lệnh ngừng bắn từ ngày 8 - 9.5 nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Hồng quân Liên Xô giành chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại trước Đức Quốc xã.

Trong khi đó, phía Ukraine công bố lệnh ngừng bắn riêng từ ngày 6.5 nhưng không đặt ra hạn chót và kêu gọi Nga làm theo.

Không quân Ukraine ngày 6.5 cho biết Nga đã phóng 2 tên lửa đạn đạo, 1 tên lửa hành trình và 108 máy bay không người lái (UAV) từ tối 5.5 đến sáng 6.5, theo Reuters. Đợt tấn công làm ít nhất 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Trước đó, các cuộc tấn công trong ngày 5.5 tại Ukraine làm ít nhất 27 người thiệt mạng, gồm 12 nạn nhân tại thành phố Zaporizhzhia.

Tổng thống Ukraine nói tên lửa Flamingo bay 1.500 km tấn công mục tiêu Nga

Ukraine phản đối lệnh ngừng bắn của Nga?

Hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tính đến 10 giờ sáng, Nga đã "vi phạm" ngừng bắn 1.820 lần. "Dựa trên báo cáo vào buổi tối từ quân đội và tình báo, chúng tôi sẽ quyết định các hành động tiếp theo", ông Zelensky cảnh báo.

Trong khi đó, trang The Kyiv Independent dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của Ukraine nói rằng nước này không thấy lý do gì để tuân thủ đề xuất ngừng bắn ngày 8 - 9.5 của Nga. "Chúng tôi không thấy lý do để làm điều đó chỉ vì Nga tổ chức duyệt binh", vị quan chức nói.

Ngược lại, các quan chức Nga tố cáo chính Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công vào vùng do Nga kiểm soát như bán đảo Crimea hay thành phố Enerhodar tại tỉnh Zaporizhzhia sau khi công bố ngừng bắn.

Theo TASS, đợt tấn công tại thành phố Dzhankoy ở Crimea vào rạng sáng 6.5 làm 5 dân thường thiệt mạng trong khi tòa thị chính và các khu dân cư Enerhodar cũng bị oanh tạc. Nghị sĩ Duma Quốc gia Nga Mikhail Sheremet cho rằng đợt tấn công chứng tỏ Kyiv không sẵn sàng cho việc đối thoại hòa bình. Nghị sĩ Leonid Ivlev cảnh báo ông Zelensky sẽ phải chịu trách nhiệm cho những hành động trên.

Ukraine và Nga chưa bình luận về các cáo buộc của nhau và lâu nay tuyên bố không tấn công dân thường.

Các quan chức Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo Ukraine có thể chuẩn bị cho những hành động khiêu khích trên chính lãnh thổ nước này trong đợt ngừng bắn 8 - 9.5 để đổ thừa cho Moscow và làm gián đoạn cuộc duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng. Bộ Quốc phòng Nga trước đó cảnh báo sẽ phóng tên lửa đáp trả dữ dội vào trung tâm Kyiv nếu Ukraine có hành động nhằm phá hoại sự kiện trọng đại.

Mỹ duyệt bán vũ khí cho Ukraine

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5.5 phê duyệt hợp đồng bán vũ khí ước tính 373,6 triệu USD cho Ukraine, theo The Kyiv Independent. Gói đề xuất bao gồm các hệ thống JDAM tầm xa, các hệ thống ngòi nổ và nhiều loại thiết bị hỗ trợ, hậu cần và dịch vụ kỹ thuật.

JDAM là bộ nâng cấp dẫn đường chi phí thấp do Boeing sản xuất, được gắn vào các loại bom rơi tự do để biến chúng thành bom thông minh dẫn đường chính xác, có khả năng hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu. Hệ thống này kết hợp hệ thống dẫn đường quán tính (INS) với định vị GPS để nâng cao độ chính xác của các loại bom thông thường.

Hợp đồng được phê duyệt chỉ vài ngày sau khi Lầu Năm Góc chuyển gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu USD cho Ukraine, sau nhiều tháng trì hoãn và bị các nghị sĩ quốc hội gây sức ép.

Ngày 6.5, chính phủ Na Uy thông báo sẽ cung cấp 2,8 tỉ crown (301,96 triệu USD) cho Ukraine thông qua sáng kiến Danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL).

PURL là sáng kiến do NATO quản lý, tổng hợp các nhu cầu quân sự cấp bách của Ukraine, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và điều phối các nước tài trợ. Với khoản đóng góp mới, Na Uy đã hỗ trợ Ukraine thông qua cơ chế này số tiền tổng cộng 12,5 tỉ crown.

Tin liên quan

Chiến sự Ukraine ngày 1.530: Kyiv tập kích cảng dầu Nga, Moscow cảnh báo giá năng lượng

Chiến sự Ukraine ngày 1.530: Kyiv tập kích cảng dầu Nga, Moscow cảnh báo giá năng lượng

Thống đốc tỉnh Leningrad (Nga) Alexander Drozdenko cáo buộc Ukraine dùng máy bay không người lái (UAV) tấn công cảng Primorsk trên biển Baltic, gây ra một vụ hỏa hoạn.

Chiến sự Ukraine ngày 1.531: UAV tấn công Moscow, ông Zelensky đến Armenia

Chiến sự Ukraine ngày 1.532: Ukraine gia tăng áp lực lên Nga?

Khám phá thêm chủ đề

Chiến sự Ukraine lệnh ngừng bắn nga UKRAINE
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận