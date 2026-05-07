Chiến sự Ukraine ngày 1.533: Lệnh ngừng bắn đơn phương 'chết yểu'

Hôm qua, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cáo buộc Nga vi phạm lệnh ngừng bắn do Ukraine khởi xướng bắt đầu từ 0 giờ ngày 6.5. Trong thông báo trên mạng xã hội X, ông Sybiha cho biết các cuộc tấn công diễn ra suốt từ đêm 5.5, rạng sáng 6.5, khi lệnh ngừng bắn bắt đầu, nhắm vào các thành phố lớn như Kharkiv và Zaporizhzhia.

"Điều này cho thấy Nga bác bỏ hòa bình, và lời kêu gọi giả tạo của họ về ngừng bắn vào ngày 9.5 không liên quan gì đến ngoại giao", Ngoại trưởng Ukraine viết, chỉ trích Moscow chỉ quan tâm đến duyệt binh thay vì nhân mạng.

Nhiều ô tô bị cháy sau vụ tấn công ngày 5.5 tại thành phố tiền tuyến Kramatorsk thuộc tỉnh Donetsk (Ukraine) ẢNH: REUTERS

Nga đã công bố lệnh ngừng bắn từ ngày 8 - 9.5 nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Hồng quân Liên Xô giành chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại trước Đức Quốc xã.

Trong khi đó, phía Ukraine công bố lệnh ngừng bắn riêng từ ngày 6.5 nhưng không đặt ra hạn chót và kêu gọi Nga làm theo.

Không quân Ukraine ngày 6.5 cho biết Nga đã phóng 2 tên lửa đạn đạo, 1 tên lửa hành trình và 108 máy bay không người lái (UAV) từ tối 5.5 đến sáng 6.5, theo Reuters. Đợt tấn công làm ít nhất 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Trước đó, các cuộc tấn công trong ngày 5.5 tại Ukraine làm ít nhất 27 người thiệt mạng, gồm 12 nạn nhân tại thành phố Zaporizhzhia.

Ukraine phản đối lệnh ngừng bắn của Nga?

Hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tính đến 10 giờ sáng, Nga đã "vi phạm" ngừng bắn 1.820 lần. "Dựa trên báo cáo vào buổi tối từ quân đội và tình báo, chúng tôi sẽ quyết định các hành động tiếp theo", ông Zelensky cảnh báo.

Trong khi đó, trang The Kyiv Independent dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của Ukraine nói rằng nước này không thấy lý do gì để tuân thủ đề xuất ngừng bắn ngày 8 - 9.5 của Nga. "Chúng tôi không thấy lý do để làm điều đó chỉ vì Nga tổ chức duyệt binh", vị quan chức nói.

Ngược lại, các quan chức Nga tố cáo chính Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công vào vùng do Nga kiểm soát như bán đảo Crimea hay thành phố Enerhodar tại tỉnh Zaporizhzhia sau khi công bố ngừng bắn.

Theo TASS, đợt tấn công tại thành phố Dzhankoy ở Crimea vào rạng sáng 6.5 làm 5 dân thường thiệt mạng trong khi tòa thị chính và các khu dân cư Enerhodar cũng bị oanh tạc. Nghị sĩ Duma Quốc gia Nga Mikhail Sheremet cho rằng đợt tấn công chứng tỏ Kyiv không sẵn sàng cho việc đối thoại hòa bình. Nghị sĩ Leonid Ivlev cảnh báo ông Zelensky sẽ phải chịu trách nhiệm cho những hành động trên.

Ukraine và Nga chưa bình luận về các cáo buộc của nhau và lâu nay tuyên bố không tấn công dân thường.

Các quan chức Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo Ukraine có thể chuẩn bị cho những hành động khiêu khích trên chính lãnh thổ nước này trong đợt ngừng bắn 8 - 9.5 để đổ thừa cho Moscow và làm gián đoạn cuộc duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng. Bộ Quốc phòng Nga trước đó cảnh báo sẽ phóng tên lửa đáp trả dữ dội vào trung tâm Kyiv nếu Ukraine có hành động nhằm phá hoại sự kiện trọng đại.

Mỹ duyệt bán vũ khí cho Ukraine

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5.5 phê duyệt hợp đồng bán vũ khí ước tính 373,6 triệu USD cho Ukraine, theo The Kyiv Independent. Gói đề xuất bao gồm các hệ thống JDAM tầm xa, các hệ thống ngòi nổ và nhiều loại thiết bị hỗ trợ, hậu cần và dịch vụ kỹ thuật.

JDAM là bộ nâng cấp dẫn đường chi phí thấp do Boeing sản xuất, được gắn vào các loại bom rơi tự do để biến chúng thành bom thông minh dẫn đường chính xác, có khả năng hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu. Hệ thống này kết hợp hệ thống dẫn đường quán tính (INS) với định vị GPS để nâng cao độ chính xác của các loại bom thông thường.

Hợp đồng được phê duyệt chỉ vài ngày sau khi Lầu Năm Góc chuyển gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu USD cho Ukraine, sau nhiều tháng trì hoãn và bị các nghị sĩ quốc hội gây sức ép.

Ngày 6.5, chính phủ Na Uy thông báo sẽ cung cấp 2,8 tỉ crown (301,96 triệu USD) cho Ukraine thông qua sáng kiến Danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL).

PURL là sáng kiến do NATO quản lý, tổng hợp các nhu cầu quân sự cấp bách của Ukraine, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và điều phối các nước tài trợ. Với khoản đóng góp mới, Na Uy đã hỗ trợ Ukraine thông qua cơ chế này số tiền tổng cộng 12,5 tỉ crown.