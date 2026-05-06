Chiến sự Ukraine ngày 1.532: Ukraine gia tăng áp lực lên Nga?

Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 11 tên lửa đạn đạo Iskander và 164 máy bay không người lái (UAV) trong cuộc tấn công vào Ukraine trong đêm 4.5 và rạng sáng 5.5, theo trang tin The Kyiv Independent.

Không quân Ukraine tuyên bố hệ thống phòng không đã bắn hạ 149 UAV của Nga nhưng chỉ đánh chặn được một tên lửa Iskander.

Lực lượng cứu hộ Ukraine dập tắt đám cháy tại hiện trường sau một cuộc không kích ở tỉnh Poltava vào ngày 5.5 Ảnh: AFP

Giới chức ở 6 tỉnh của Ukraine vào sáng 5.5 thông báo trong 24 giờ trước đó, các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã khiến 15 dân thường thiệt mạng và ít nhất 72 người bị thương, theo The Kyiv Independent.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 5.5 thông báo rằng trong vòng 24 giờ, quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác và UAV vào những địa điểm công nghiệp quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng do quân đội Ukraine sử dụng, theo AFP.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong cùng thời gian này, hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 601 UAV và 6 tên lửa hành trình của Ukraine, và Kyiv mất 1.210 binh sĩ dọc theo chiến tuyến.

Đến tối 5.5 chưa có thông tin phản ứng từ phía Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc hay tuyên bố của mỗi bên. Hai bên lâu nay phủ nhận tấn công nhắm vào dân thường.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5.5 tuyên bố Ukraine đã tấn công một số mục tiêu của Nga bằng tên lửa trong đêm 4.5 và rạng sáng 5.5, trong đó có cơ sở sản xuất quốc phòng ở thành phố Cheboksary của Nga, theo Reuters.

Ảnh và video do người dân địa phương đăng tải lên mạng xã hội cho thấy một đám cháy lớn phát ra từ nhà máy JSC VNIIR-Progress ở Cheboksary, theo trang tin The Kyiv Independent.

Nhà máy này cung cấp các linh kiện định vị cho hải quân, ngành công nghiệp tên lửa, hàng không và xe bọc thép của Nga, theo ông Zelensky.

Tổng thống Zelensky đã công bố video về cuộc phóng tên lửa hành trình "Flamingo" của Ukraine, nói rằng tên lửa này đã bay hơn 1.500 km.

Trước đó, các kênh truyền thông Telegram tiếng Nga đưa tin một tên lửa FP-5 Flamingo do Ukraine sản xuất đã gây thiệt hại cho nhà máy ở Cheboksary.

Tên lửa hành trình tầm xa Flamingo của Ukraine Ảnh: AFP

Ngoài ra, cơ quan an ninh Ukraine thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng lực lượng nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu và trạm bơm Kirishi của Nga trong ngày 5.5, gây ra hỏa hoạn và làm hư hại một bể chứa dầu tại khu vực trạm bơm, theo Reuters.

Trong khi đó, Ủy ban Điều tra Nga đã báo cáo rằng đã có thương vong xảy ra do vụ tấn công vào thành phố Cheboksary, nằm cách Moscow khoảng 600 km về phía đông, và các khu vực xung quanh, theo Đài RT.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tổng cộng 289 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ trên lãnh thổ Nga trong đêm 4.5 và rạng sáng 5.5. Số UAV này bị chặn và phá hủy trên 19 khu vực ở phía tây và phía nam của Nga cũng như trên biển Azov, theo RT.

Tỉnh trưởng Alexander Khinshtein của tỉnh Kursk thuộc Nga ngày 5.5 viết trên ứng dụng nhắn tin Max rằng trong vòng 24 giờ, lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn pháo 14 lần vào những khu vực đã được sơ tán thuộc tỉnh này. Ông Khinshtein còn viết rằng hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 95 UAV của đối phương, theo Hãng tin TASS.

AFP đưa tin Ukraine ngày 5.5 đã gia tăng áp lực lên Nga sau khi tuyên bố ngừng bắn để đáp lại yêu cầu ngừng bắn của Nga dịp lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9.5.1945-9.5.2026).

"Theo quyết định của Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Nga Vladimir Putin, lệnh ngừng bắn đã được tuyên bố từ ngày 8-9.5.2026... Chúng tôi hy vọng phía Ukraine cũng sẽ làm theo", Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên ứng dụng nhắn tin MAX.

"Nếu chính quyền Kyiv cố thực hiện kế hoạch tội ác của mình nhằm phá hoại lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Lực lượng Vũ trang Nga sẽ phát động một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn bằng tên lửa vào trung tâm Kyiv", Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4.5 viết trên mạng xã hội rằng chưa có lời kêu gọi chính thức nào gửi đến Ukraine về phương thức ngừng bắn.

Ông Zelensky cho rằng việc duy trì lệnh ngừng bắn từ ngày 8-9.5 để Moscow có thể tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9.5 là "không nghiêm túc", và ông đáp lại bằng lệnh ngừng bắn của riêng nước mình bắt đầu từ 0 giờ ngày 6.5.

"Chúng tôi tin rằng mạng sống con người quý giá hơn bất kỳ lễ kỷ niệm nào. Vì vậy, chúng tôi tuyên bố một chế độ ngừng bắn bắt đầu từ 0 giờ của đêm 5 và 6.5", ông nói thêm, nhưng không nêu rõ thời hạn ngừng bắn sẽ kéo dài bao lâu.

Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga cũng đã lên án đề nghị ngừng bắn từ ngày 8-9.5 của Moscow. Ông Sybiga nhấn mạnh đề xuất ngừng bắn của ông Zelensky là một "đề xuất nghiêm túc để chấm dứt xung đột và chuyển sang ngoại giao".