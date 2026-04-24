Nga ra điều kiện khó cho Ukraine

Theo TASS, ông Peskov nói rằng các bên phải chuẩn bị kỹ càng trước đó và yêu cầu ý chí chính trị từ Kyiv.

Bình luận được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ chủ trì cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga và Ukraine nhằm khôi phục đàm phán hòa bình. Chưa rõ phản ứng của Thổ Nhĩ Kỳ với đề nghị này.

Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng gặp đại diện Nga dưới bất kỳ hình thức nào vào bất kỳ thời điểm nào, nhưng loại trừ hai địa điểm là Nga và Belarus. Cuộc đàm phán 3 bên giữa Kyiv, Washington và Moscow đã bị gác lại do Mỹ chuyển tập trung vào tình hình chiến sự Trung Đông.

Trong một diễn biến khác, Ukraine đã được Liên minh châu Âu (EU) thông qua gói vay 90 tỉ euro nhờ Hungary thôi phủ quyết. Ông Zelensky nói rằng nếu không có nguồn tiền này, Ukraine sẽ gặp khó trong việc sản xuất số lượng vũ khí mà nước này có khả năng sản xuất.