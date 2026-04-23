Chiến sự Ukraine ngày 1.519: Nga nói Ukraine thử vũ khí mới, Kyiv 'nhắc khéo' ông Trump

Một khu vực bị thiệt hại do Nga tấn công tại vùng Odessa ở Ukraine hôm 22.4 ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 22.4 dẫn lời Phó thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba cho hay Nga tấn công hạ tầng cảng Odessa của Ukraine ở biển Đen, gây thiệt hại cầu tàu, nhà kho, hạ tầng đường sắt và các cơ sở của nhà điều hành cảng.

Thông tin ban đầu cho biết không có ai bị thương trong vụ tấn công và cảng vẫn hoạt động bình thường.

Ông Kuleba cho biết cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga vào một bãi phân loại hàng hóa tại ga Zaporizhzhia-Live ở tỉnh Zaporizhzhia đã khiến một nhân viên phụ lái tàu thiệt mạng. Ông nói thêm rằng người lái tàu đã được đưa vào bệnh viện.

Theo Lực lượng Không quân Ukraine, Nga đã phóng 215 UAV vào Ukraine kể từ 18 giờ ngày 21.4, trong đó 189 chiếc đã bị bắn hạ hoặc vô hiệu hóa.

Tại Nga, cơ quan khẩn cấp địa phương cho hay 2 người thiệt mạng sau khi một tòa chung cư bị sập một phần tại thành phố Syzran do UAV của Ukraine tấn công. Hãng RIA Novosti trước đó cho biết có 12 người bị thương.

Tại vùng Belgorod giáp với Ukraine, giới chức địa phương cho hay UAV Ukraine tấn công khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 22.4 cho hay các đơn vị phòng không nước này đã bắn rơi 155 UAV của Ukraine tại nhiều vùng của Nga trong đêm trước đó. Một UAV rơi xuống sân của tòa nhà chung cư ở Kursk, khiến 36 cư dân, trong đó có 9 trẻ em, phải sơ tán.

Ukraine và Nga chưa bình luận về những thông tin trên của đối phương. Hai bên trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường.

Ukraine thử vũ khí mới?

Hãng TASS ngày 22.4 dẫn lời chuyên gia quân sự Nga Andrey Marochko cho rằng các nước trong Liên minh châu Âu (EU) đã cung cấp cho Ukraine UAV tấn công trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) mới.

Theo đó, binh lính Ukraine đang triển khai chúng ở các vùng Sumy và Kharkiv, điều trước nay chưa từng thấy ở tiền tuyến.

"Việc kiểm tra các bộ phận của UAV tấn công bị bắn hạ cho thấy các bộ phận chính được sản xuất tại các nước EU, và hệ thống điện tử cho thấy việc sử dụng AI. Rất có thể các công nghệ tiên tiến của phương Tây đã được thử nghiệm trong khu vực tác chiến đặc biệt, sau đó phát triển các mẫu thành công hơn", ông Marochko nhận định.

Trước đó, ông Igor Potapov, chuyên gia về hệ thống không người lái và tác chiến điện tử của Nga, cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng UAV trang bị AI do các nước châu Âu cung cấp và sản xuất tại Ukraine.

Ukraine chưa lập tức bình luận về thông tin trên.

Thượng đỉnh Putin - Zelensky?

Reuters ngày 22.4 dẫn lời Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho hay Ukraine đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Chúng tôi đã hỏi Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề này, chúng tôi cũng đã hỏi một số nơi khác", ông Sybiha cho biết trong cuộc phỏng vấn với các phóng viên.

Ông nói thêm rằng Ukraine sẵn sàng xem xét bất kỳ địa điểm nào khác ngoài Belarus hoặc Nga để gặp ông Putin, điều mà ông Zelensky từ lâu đã tìm cách tiến hành nhằm đẩy nhanh việc giải quyết cuộc chiến kéo dài hơn bốn năm.

Ngoại trưởng Sybiha không nói rõ Ankara đã phản hồi đề xuất này như thế nào. "Chúng tôi đã gửi thông tin cụ thể đến phía Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng nếu một nơi khác, ngoài Nga và Belarus, tổ chức một cuộc họp như vậy, chúng tôi sẽ tham dự", ông phát biểu.

Nga chưa bình luận về phát biểu trên. Trước đó, Điện Kremlin cho biết họ sẵn sàng đón tiếp ông Zelensky tại Moscow, nơi nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố sẽ không đến.

Trong một diễn biến khác, tờ The New York Times ngày 22.4 đưa tin các quan chức Ukraine tham gia những cuộc đàm phán hòa bình gần đây đã đề xuất đổi tên một phần vùng Donbas thành "Donnyland" để vinh danh Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo các nguồn tin, ý tưởng này được đưa ra nửa đùa nửa thật, nhưng cũng là một nỗ lực nhằm khuyến khích chính quyền Tổng thống Trump có lập trường cứng rắn hơn đối với các yêu cầu về lãnh thổ của Nga.

Từ Donnyland, ghép các từ Donetsk, Donald Trump và Disneyland, đã nhiều lần xuất hiện trong các cuộc đàm phán hòa bình kể từ khi được đề xuất lần đầu. Khu vực được đề xuất sẽ bao gồm phần tây bắc của tỉnh Donetsk, có diện tích khoảng 5.180 km2.