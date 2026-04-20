Chiến sự Ukraine ngày 1.516: Ông Zelensky bất mãn khi Mỹ ‘cởi trói’ dầu Nga

Đài CNN ngày 19.4 đưa tin Tổng thống Zelensky đã cương quyết phản đối quyết định của Mỹ về việc tiếp tục tạm đình chỉ cấm vận lô dầu mỏ Nga đang trong quá trình vận chuyển bằng tàu biển.

Động thái trên được đưa ra sau khi Mỹ kéo dài các lệnh miễn trừ cấm vận dầu Nga, cho rằng điều này sẽ hạ nhiệt giá dầu toàn cầu do gián đoạn từ xung đột Trung Đông. Quyết định từ Washington cho phép các nước mua dầu và các sản phẩm dầu của Nga đã được chất lên tàu biển đến ngày 16.5.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có mặt tại Hà Lan ngày 16.4 ẢNH: REUTERS

Ông Zelensky cho biết hiện có hơn 110 tàu chở dầu thuộc “đội tàu bóng đêm” của Moscow, vận chuyển hơn 12 triệu tấn dầu của Nga và tìm cách né các lệnh cấm vận. Ông nói rằng việc có thể bán dầu mà không bị cấm vận sẽ bổ sung 10 tỉ USD vào ngân sách của Moscow, số tiền mà Tổng thống Ukraine cho rằng “được chuyển thành các cuộc tấn công mới vào Ukraine”.

“Việc tiếp tục nới lỏng các lệnh cấm vận đối với Nga không phản ánh tình hình thực tế trong cuộc chiến hay ngoại giao”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X ngày 19.4, cho biết chỉ riêng trong tuần này, Nga đã phóng hơn 2.360 máy bay không người lái (UAV), hơn 1.320 bom dẫn đường và gần 60 tên lửa các loại vào nhiều thành phố.

Nga - Ukraine nhắm mục tiêu các cơ sở công nghiệp

Quân đội Ukraine ngày 19.4 tuyên bố thực hiện cuộc tấn công vào nhiều cơ sở quân sự của Nga. Kyiv cho biết đợt không kích đã đánh trúng cơ sở công nghiệp quân sự Atlant Aero, thành phố Taganrog của tỉnh Rostov (Nga), theo Ukrainska Pravda.

Truyền thông Nga tiết lộ Atlant Aero là nhà máy chuyên phát triển và sản xuất UAV, bao gồm UAV Molniya và linh kiện chế tạo cho UAV Orion. Trước đó, nhà máy này đã từng là mục tiêu của các cuộc tấn công từ Ukraine hồi tháng 1 và tháng 3. Thống đốc tỉnh Rostov Yury Slyusar đã xác nhận vụ tấn công bằng tên lửa và cho biết có 3 người bị thương.

Đám cháy bốc lên tại thành phố Taganrog của Nga ngày 19.4 ẢNH: QUÂN ĐỘI UKRAINE

“Cuộc tấn công vào cơ sở này sẽ làm giảm khả năng sản xuất UAV của đối phương”, Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố.

Ngoài ra, một kho chứa đạn dược của Nga đã bị tấn công gần khu định cư Trudove do Nga đang kiểm soát tại tỉnh Zaporizhzhia.

Quân đội Ukraine nêu thêm đã đánh chặn 203 trong số 236 UAV của Nga tấn công trong đêm 18, rạng sáng 19.4. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đã có 153 đợt giao tranh giữa lực lượng Ukraine và Nga trong 24 giờ, với điểm nóng ở mặt trận thành phố Pokrovsk và Kostiantynivka ở tỉnh Donetsk.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 19.4 tuyên bố đã tập kích hạ tầng năng lượng được Ukraine dùng để hỗ trợ hoạt động của quân đội, các cơ sở sản xuất và điểm phóng UAV tầm xa. Moscow nêu thêm lực lượng phòng không Nga đã bắn rơi 6 bom dẫn đường, 1 tên lửa hành trình Neptune và 274 UAV Ukraine.

Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Ukraine đối mặt nguy cơ thiếu nước

Sau cuộc giao tranh mùa đông và trải qua nhiều ngày mất điện, giới chức Ukraine giờ đây nêu cảnh báo về nguy cơ hạ tầng nước có thể bị chọn làm mục tiêu trong đợt tấn công mùa hè.

Theo Thống đốc tỉnh Kharkiv Oleh Syniehubov, trong ngày 14.4, Nga đã nhắm mục tiêu vào đập Pechenihy. Cùng ngày hôm đó, giới chức Ukraine tại tỉnh Zaporizhzhia nói rằng lực lượng Nga đã làm hư hại thiết bị sửa chữa hệ thống cấp nước chuyên dụng.

Người dân tại thị trấn Bilytske, Donetsk (Ukraine) chờ lấy nước hồi tháng 4.2025 ẢNH: AFP

Hội Liên hiệp người tiêu dùng điện nước Ukraine cho biết bất chấp những lo ngại, sự chuẩn bị của công chúng vẫn còn hạn chế. Các chuyên gia cho rằng mối nguy hiểm càng trầm trọng hơn do những bất cập trong hoạt động cấp nước tại Ukraine, làm tăng nguy cơ xảy ra những hậu quả nhân đạo nghiêm trọng nếu các cuộc tấn công leo thang.

Bà Viktoriia Yakovlieva, Giám đốc chính sách thông tin tại Hiệp hội các doanh nghiệp cấp nước và xử lý nước thải Ukraine, nói với Kyiv Independent rằng vấn đề đáng lưu ý là hệ thống nước thải. “Dù các hồ chứa nước sạch có thể đảm bảo nguồn cung tạm thời, hệ thống nước thải mới là ‘gót chân Achilles’”, bà nói. Bà Yakovlieva cho rằng nếu đường nước thải tắc nghẽn hoặc mất điện, nguy cơ nước thải tràn lên bề mặt là rất lớn, khi đó có thể đe dọa đến vệ sinh của người dân.