Chiến sự Ukraine ngày 1.515: Kyiv đánh trúng 4 cơ sở dầu mỏ quan trọng của Nga

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 18.4 thông báo các mục tiêu bị tấn công gồm nhà máy lọc dầu Novokuybyshevsk và Syzran tại vùng Samara, một cảng dầu tại vùng Leningrad và trạm bơm dầu Tikhoretsk tại vùng Krasnodar.

Quy mô thiệt hại vẫn đang được đánh giá, trang The Kyiv Independent dẫn thông báo cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 258 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào rạng sáng, bao gồm những chiếc bay qua vùng Leningrad, Samara và Krasnodar.

Tại vùng Leningrad, bao quanh thành phố St. Petersburg và giáp với Phần Lan, tỉnh trưởng Alexander Drozdenko cho biết hỏa hoạn tại cảng Vysotsk đã được dập tắt. Cảng này có một bến do tập đoàn Lukoil vận hành, chuyên xuất khẩu dầu nhiên liệu, naphtha, dầu diesel và dầu khí chân không.

Đám cháy sau cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở công nghiệp dầu mỏ của Nga rạng sáng 18.4 ẢNH: QUÂN ĐỘI UKRAINE

Trong tuyên bố trên ứng dụng Telegram thừa nhận cuộc tấn công vào cảng, ông Robert Brovdi, chỉ huy lực lượng UAV của Ukraine, cho biết lực lượng Ukraine cũng đã tấn công các nhà máy lọc dầu tại thành phố Novokuibyshevsk và Syzran thuộc vùng Samara. Cả hai cơ sở này đã nhiều lần bị tấn công trong suốt cuộc xung đột. Tỉnh trưởng Samara Vyacheslav Fedorishchev cho biết các mục tiêu công nghiệp đã bị tấn công, nhưng không nêu tên cụ thể cơ sở nào.

Tại bán đảo Crimea do Nga kiểm soát, quan chức do Moscow bổ nhiệm cho biết 22 UAV đã bị bắn hạ, với các sự cố hư hại trên khắp thành phố Sevastopol, bao gồm một vụ cháy bồn chứa nhiên liệu. Ông Brovdi nói rằng Kyiv đã nhắm vào một kho dầu tại đây. Mặt khác, Cơ quan an ninh SBU của Ukraine thông báo đã tấn công 2 tàu đổ bộ và một tàu chiến của Nga đóng tại Crimea.

Ukraine nhận tín hiệu tích cực từ Mỹ và EU

Trong những tuần gần đây, quân đội Ukraine đã tăng cường tấn công các kho dầu và nhà máy lọc dầu của Nga - những nguồn thu nhập quan trọng cho ngân sách chiến sự của Moscow, và đôi khi nhắm vào các mục tiêu cách biên giới Ukraine hàng ngàn kilomet.

Theo ông Brovdi, loạt cuộc tấn công gần đây vào hệ thống logistics dầu mỏ của Nga tại Primorsk, Ust-Luga, Sheskharis và Tuapse đã làm giảm khoảng 880.000 thùng đối với tổng lượng xuất khẩu dầu hàng ngày của Nga.

Mặt khác, chính quyền vùng Krasnodar miền nam Nga ngày 18.4 cho hay các vụ cháy tại kho dầu ở Tikhoretsk và tại bến dầu ở cảng Tuapse trên biển Đen (đã cháy từ ngày 16.4) đã được dập tắt. Cả hai vụ cháy đều do các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine gây ra, theo phía Nga.

Một lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường một kho chứa vật liệu tái chế tại Kyiv bị trúng tên lửa của Nga vào hôm 16.4 ẢNH: REUTERS

Ở chiều ngược lại, các cuộc tấn công của Nga vào rạng sáng 18.4 đã làm hư hại cơ sở hạ tầng cảng tại vùng Odessa miền nam Ukraine và gây mất điện cho 380.000 khách hàng ở miền bắc đất nước, theo thông báo của các quan chức.

Tỉnh trưởng Odessa Oleh Kiper cho biết UAV Nga đã làm hư hại các kho nông sản, kho chứa và các tòa nhà hành chính nhưng không có thương vong nào.

Lực lượng Nga cũng nhắm vào một cơ sở năng lượng tại vùng Chernihiv ở miền bắc Ukraine, theo thông báo của công ty phân phối điện khu vực trên Telegram.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 219 UAV tầm xa sang Ukraine. Lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ 190 UAV trong số đó. Các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine đã khiến ít nhất 1 dân thường thiệt mạng và ít nhất 26 người bị thương trong vòng 24 giờ.

Nga và Ukraine không bình luận về các cáo buộc của nhau. Hai bên lâu nay tuyên bố không nhắm vào dân thường.

Mỹ gia hạn miễn trừ cấm vận dầu mỏ Nga

Mỹ một lần nữa tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga khi chính quyền Tổng thống Donald Trump cố gắng giảm giá năng lượng.

Ngày 17.4, Bộ Tài chính Mỹ đã gia hạn giấy phép cho phép các nước mua dầu Nga bị trừng phạt đang vận chuyển trên biển thêm 30 ngày.

Giấy phép của Bộ Tài chính Mỹ cho phép các nước trong vòng 30 ngày tới được mua dầu thô và sản phẩm dầu mỏ của Nga đã được bốc hàng lên tàu từ trước hoặc muộn nhất là ngày 17.4. Giấy phép này thay thế cho lệnh miễn trừ 30 ngày trước đó, vốn đã hết hạn vào ngày 11.4, và loại trừ các giao dịch liên quan Iran, Cuba và CHDCND Triều Tiên.

Tàu chở dầu thô SCF Surgut, thuộc sở hữu của tập đoàn vận tải dầu hàng đầu Nga Sovcomflot, di chuyển qua eo biển Bosphorus ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 4.4.2024 ẢNH: REUTERS

Động thái này là một phần trong nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm kiểm soát giá năng lượng toàn cầu, vốn đã tăng vọt trong cuộc xung đột của Mỹ và Israel chống Iran. Quyết định được đưa ra sau khi các nước châu Á, vốn đang chịu ảnh hưởng từ cú sốc năng lượng toàn cầu, gây áp lực lên Washington để cho phép nguồn cung thay thế đến thị trường.

Ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết việc gia hạn giấy phép của Mỹ sẽ tác động đến 100 triệu thùng dầu Nga, nâng tổng khối lượng được bao trùm bởi cả 2 giấy phép lên 200 triệu thùng.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ cũng như một số quan chức Ukraine đã chỉ trích quyết định của Bộ Tài chính Mỹ, cho rằng động thái này làm suy yếu biện pháp cấm vận và tăng doanh thu cho Nga.