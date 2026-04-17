Chiến sự Ukraine ngày 1.513: Nga - Ukraine ‘ăn miếng trả miếng’ quy mô lớn

Các quan chức Ukraine ngày 16.4 cho biết quân đội Nga đã thực hiện một trong những đợt tấn công gây thương vong lớn nhất cho Ukraine trong năm nay.

Theo Reuters, giới chức Ukraine cáo buộc đợt tấn công của Nga vào thủ đô Kyiv và các khu vực khác đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ngoài ra còn có 100 người bị thương. Các quan chức cho biết 8 người thiệt mạng và 26 người bị thương ở tỉnh Odessa của Ukraine, trong khi vụ tấn công vào Kyiv đã khiến 4 người chết và 60 người bị thương. Thành phố Dnipro, Kharkiv và những khu vực lân cận cũng ghi nhận thương vong.

Truyền thông Ukraine cho hay hình ảnh trên là đám cháy bùng phát ở nhà máy lọc dầu Tuapse tại Nga ngày 16.4 ẢNH: PLANET

“Áp lực lên Nga phải có hiệu quả và điều quan trọng là phải thực hiện mọi lời hứa hỗ trợ Ukraine đúng thời hạn”, ông Zelensky nói, kêu gọi các đối tác phương Tây tiếp tục tăng cường biện pháp gây sức ép lên Moscow.

Quân đội Nga tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công "quy mô lớn" vào Ukraine, nhắm vào các mục tiêu năng lượng do lực lượng Ukraine sử dụng cũng như các cơ sở sản xuất tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV).

Giới chức Nga cũng cho hay Ukraine đã đáp trả bằng cuộc tập kích vào nhà máy lọc dầu Tuapse của Nga ở biển Đen khiến 2 người thiệt mạng.

Quân đội Ukraine cho biết đã vô hiệu hóa 636 UAV và 31 tên lửa từ đợt tấn công trong đêm của Nga. Ở chiều ngược lại, quân đội Nga cho biết đã đánh chặn 5 bom dẫn đường và 270 UAV Ukraine.

Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Thành phố Dnipro, Ukraine thiệt hại sau đợt không kích ngày 16.4 ẢNH: REUTERS

EU hỗ trợ Ukraine sản xuất UAV trong đợt đầu gói vay 90 tỉ euro

Ukrainska Pravda ngày 16.4 dẫn lời ông Andrius Kubilius, Ủy viên châu Âu phụ trách Quốc phòng và Không gian, cho biết đợt hỗ trợ quân sự đầu tiên cho Ukraine theo khoản vay 90 tỉ euro của Liên minh châu Âu (EU) sẽ được sử dụng để tài trợ hoạt động sản xuất UAV của Ukraine.

Ông Kubilius cho biết trong gói vay nói trên, Ukraine đã yêu cầu hỗ trợ giải ngân 28,3 tỉ euro trong năm 2026. Ngân sách sẽ được dùng để mua sắm và đầu tư UAV do các doanh nghiệp Ukraine sản xuất. Thời gian qua, một số nước châu Âu cũng hợp tác với các công ty quốc phòng Ukraine để xây nhà máy sản xuất UAV trong nước.

Ủy ban châu Âu dự kiến đợt giải ngân đầu tiên trong gói hỗ trợ 90 tỉ euro dành cho Ukraine sẽ được thực hiện vào quý 2 năm 2026.

EU kỳ vọng khoản vay cho Ukraine sẽ không vướng phải trở ngại, sau thất bại của đảng cầm quyền Hungary trong cuộc bầu cử ngày 12.4. Chính phủ của Thủ tướng Hungary Viktor Orban thời gian qua thường phản đối các chương trình của EU nhằm hỗ trợ Ukraine hay gia tăng sức ép với Nga.

EU cũng được kỳ vọng sẽ sớm thông qua gói cấm vận thứ 20 nhằm vào Nga. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blanar cho biết Slovakia sẽ chặn gói cấm vận nhằm vào Moscow, dù cũng sẽ không phản đối khoản vay 90 tỉ euro cho Ukraine.

Mỹ sẽ không gia hạn miễn trừ cấm vận dầu Nga

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 15.4 cho hay Washington sẽ không gia hạn lệnh miễn cấm vận với một số quốc gia mua dầu của Nga, theo The Moscow Times.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent họp báo tại Nhà Trắng ngày 15.4 ẢNH: REUTERS

“Chúng tôi sẽ không gia hạn giấy phép miễn trừ với dầu của Nga và Iran. Đó là lượng dầu đã được vận chuyển trên biển trước ngày 11.3 và đều đã được sử dụng hết”, ông Bessent nói.

Vào ngày 12.3, Mỹ đã tạm dừng lệnh cấm vận với số dầu Nga đã được chất lên các tàu dầu vào thời điểm đó và có hiệu lực đến ngày 11.4. Lệnh tạm dừng cấm vận cho phép dầu Nga được xuất khẩu đi các nước, nhằm bổ sung nguồn cung dầu, trong bối cảnh cuộc xung đột Trung Đông đã gây gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng và đẩy giá dầu tăng mạnh.