Phó tổng thống Mỹ nêu thành tựu lớn về Ukraine

Vi Trân
16/04/2026 05:29 GMT+7

Tại một sự kiện chính trị ở bang Georgia ngày 14.4, Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố tự hào về việc chính quyền Tổng thống Donald Trump cắt nguồn viện trợ cho Ukraine trong xung đột với Nga, gọi đó là một trong những thành tựu tốt nhất của chính quyền.

"Một trong những điều chính quyền này đã làm được mà tôi tự hào nhất đó là chúng tôi đã nói với châu Âu rằng các vị có thể mua vũ khí nếu muốn, nhưng Mỹ sẽ không mua vũ khí và gửi chúng cho Ukraine nữa", ông Vance nói, theo trang The Kyiv Independent.

Trái với chính quyền tiền nhiệm, Nhà Trắng dưới thời ông Trump chấm dứt gần như toàn bộ viện trợ mới cho Ukraine và để châu Âu chi trả việc viện trợ quân sự cho nước này. Các nước châu Âu đã mua nhiều vũ khí do Mỹ sản xuất để chuyển cho Ukraine trong năm 2025. Tuy nhiên, Kyiv đã thông báo về việc chậm giao hàng, thiếu vũ khí phòng không và dự báo sẽ còn thiếu thốn hơn khi xung đột Mỹ - Iran làm nguồn cung bị giới hạn.

Tổng thống Ukraine lo bị Mỹ lơ là, chậm cấp vũ khí vì xung đột với Iran

Trả lời Đài ZDF của Đức nhân chuyến thăm Berlin hôm 14.4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các nhà đàm phán hòa bình của Mỹ "không có thời gian cho Ukraine" vì xung đột tại Iran, đồng thời phàn nàn về việc gián đoạn chuyển giao vũ khí Mỹ. Liên minh 50 nước hỗ trợ Ukraine ngày 15.4 có cuộc họp tại Berlin. Theo The Hill, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth lại tiếp tục không tham gia cuộc họp này. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh sẽ công bố viện trợ 120.000 máy bay không người lái cho Ukraine và dự kiến chuyển giao ngay trong tháng này. Cùng ngày, Bộ Tài chính Anh dự kiến công bố giải ngân 752 triệu bảng Anh trong một gói vay cho Ukraine. 

Thủ tướng Đức muốn đưa thanh niên Ukraine về nước chiến đấu

Berlin và Kyiv sẽ phối hợp để đưa nam giới Ukraine ở tuổi tòng quân đang cư trú tại Đức về nước để chiến đấu.

