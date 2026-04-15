Đức sẽ giúp đưa thanh niên Ukraine về nước khi Kyiv lo nạn trốn nghĩa vụ

Theo Đài RT, phát biểu tại cuộc họp báo chung với ông Zelensky, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhắc lại sự ủng hộ của chính phủ Đức dành cho nỗ lực của Ukraine nhằm giảm số lượng nam giới trong độ tuổi tham gia quân đội đi ra nước ngoài.

Thủ tướng Đức cho rằng đây là điều quan trọng nhằm đảm bảo các năng lực phòng thủ, sự gắn kết xã hội và cuộc tái thiết của Ukraine. Ông Merz nói: “Chúng tôi muốn có tiến triển nhanh, thực chất ở đây và điều này là lợi ích của hai bên”.

Đáp lại, Tổng thống Zelensky đồng ý rằng vấn đề phải được giải quyết và khẳng định các lực lượng vũ trang Ukraine đương nhiên muốn những người này quay về nước.

Cũng trong chuyến thăm của Tổng thống Zelensky, Đức cam kết tài trợ cung cấp “hàng trăm” tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất cho Ukraine. Đồng thời hai nước ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng, nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược.

Hồi tháng 1, Thủ tướng Đức Merz đã kêu gọi Ukraine tạo điều kiện để khuyến khích thanh niên Ukraine ở lại quê nhà thay vì di tản sang các nước Tây Âu.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tham dự lễ ký kết trong khuôn khổ cuộc tham vấn giữa chính phủ Đức và Ukraine, tại Phủ Thủ tướng ở Berlin, ngày 14.4.2026 ẢNH: REUTERS

Từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, Đức trở thành điểm đến hàng đầu cho người di cư từ Ukraine. Văn phòng Thống kê liên bang Đức cho biết nước này đã tiếp nhận hơn 1 triệu người Ukraine từ đó.

Ông Vadim Ivchenko, thành viên ủy ban an ninh quốc gia Quốc hội Ukraine cho biết chỉ có khoảng 8 - 10% tân binh là những người tự nguyện gia nhập các lực lượng vũ trang.

Trong khi đó, Chánh văn phòng tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Budanov cũng cảnh báo tình trạng trốn nghĩa vụ quân sự tràn lan là một vấn đề nghiêm trọng đối với nỗ lực chiến đấu và sự ổn định lâu dài của Ukraine, và nhấn mạnh rằng “xung đột không thể thắng nếu không có người”.

Những bình luận được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng xung quanh chiến dịch huy động quân sự của Ukraine, bao gồm cả các trường hợp tấn công các sĩ quan tuyển quân.

Ông Budanov, nguyên là lãnh đạo tình báo quân sự Ukraine, cho biết xã hội nước này đang đối mặt với một “vấn đề lớn” trong việc dung hòa giữa tinh thần ủng hộ đối với chiến thắng với thái độ miễn cưỡng nhập ngũ.

Ông nói “Một mặt, ai cũng nói chúng ta phải chiến đấu đến cùng - mặt khác, người ta lại trốn tránh việc nhập ngũ. Và tất cả điều này đang xảy ra cùng một lúc. Đây là một vấn đề vô cùng lớn”.

Ông Budanov nhấn mạnh nỗ lực của Ukraine cuối cùng phụ thuộc vào nguồn nhân lực, và bác bỏ ý kiến cho rằng chỉ công nghệ mới có thể đảm bảo chiến thắng.

“Chiến tranh không thể thắng nếu không có con người. Không có con người, cuộc chiến sẽ thất bại, đó là điều có thể xảy ra. Nhưng chiến thắng mà không có con người - điều đó đơn giản là không thể xảy ra”.

Ông cảnh báo rằng việc trốn tránh nghĩa vụ quân sự có nguy cơ làm sâu sắc thêm sự chia rẽ trong xã hội, đặc biệt là giữa những người phục vụ ở tiền tuyến và những người trốn tránh việc huy động quân đội.

Ông nói thêm rằng việc không giải quyết triệt để vấn đề có thể dẫn đến những hậu quả sống còn đối với Ukraine.