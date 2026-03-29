Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thủ tướng Đức quyết cứu dự án máy bay tiêm kích châu Âu

Vi Trân
29/03/2026 08:11 GMT+7

Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói đang làm hết sức để cứu dự án hợp tác chế tạo tiêm kích thế hệ mới (NGF) với Pháp và Tây Ban Nha.

Theo Reuters, số phận của dự án đang như chỉ mành treo chuông do tranh chấp giữa Tập đoàn Dassault Aviation của Pháp và Airbus, đại diện cho Đức và Tây Ban Nha, về quyền kiểm soát dự án 100 tỉ euro. Sau cuộc hội đàm trong tháng này với ông Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố nỗ lực cuối cùng khi lập một tổ chuyên gia hòa giải gồm hai đại diện từ Pháp và Đức. Thủ tướng Merz nói rằng tổ hòa giải đã được giao nhiệm vụ tìm ra giải pháp với hạn chót là cuối tháng 4.

Mô hình máy bay tiêm kích thế hệ mới cho Hệ thống chiến đấu tương lai (FCAS) tại triển lãm hàng không Paris năm 2023

Ảnh: AFP

"Tôi sẽ làm mọi thứ trong quyền hạn và chiến đấu đến phút cuối cùng để khởi động các dự án chung của châu Âu, trên hết là các dự án Đức - Pháp", ông Merz nói tại một hội nghị ngày 27.3 ở TP.Frankfurt (Đức).

NGF là phần chính trong Hệ thống không chiến tương lai (FCAS) của 3 nước châu Âu, trong đó còn gồm máy bay không người lái. Được khởi động vào năm 2017, các nước đặt mục tiêu phát triển NGF để thay thế cho các mẫu tiêm kích Rafale và Eurofighter từ năm 2040. Những bất đồng gay gắt giữa hai công ty đã đe dọa làm đổ vỡ dự án. Trong tháng 3, Dassault cáo buộc Airbus phá hoại dự án. Hồi tháng 2, Thủ tướng Merz cảnh báo rằng Berlin có thể từ bỏ dự án.

Bị phạt hơn 5.000 USD sau khi lẻn vào đoàn tháp tùng để ôm Thủ tướng Đức

Một người đàn ông đã bị phạt 5.100 USD vì lẻn vào đoàn xe hộ tống và ôm Thủ tướng Đức Olaf Scholz trên đường băng.

Khám phá thêm chủ đề

thủ tướng đức máy bay châu Âu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận