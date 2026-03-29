Thủ tướng Đức quyết cứu dự án máy bay tiêm kích châu Âu

Theo Reuters, số phận của dự án đang như chỉ mành treo chuông do tranh chấp giữa Tập đoàn Dassault Aviation của Pháp và Airbus, đại diện cho Đức và Tây Ban Nha, về quyền kiểm soát dự án 100 tỉ euro. Sau cuộc hội đàm trong tháng này với ông Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố nỗ lực cuối cùng khi lập một tổ chuyên gia hòa giải gồm hai đại diện từ Pháp và Đức. Thủ tướng Merz nói rằng tổ hòa giải đã được giao nhiệm vụ tìm ra giải pháp với hạn chót là cuối tháng 4.

Mô hình máy bay tiêm kích thế hệ mới cho Hệ thống chiến đấu tương lai (FCAS) tại triển lãm hàng không Paris năm 2023 Ảnh: AFP

"Tôi sẽ làm mọi thứ trong quyền hạn và chiến đấu đến phút cuối cùng để khởi động các dự án chung của châu Âu, trên hết là các dự án Đức - Pháp", ông Merz nói tại một hội nghị ngày 27.3 ở TP.Frankfurt (Đức).

NGF là phần chính trong Hệ thống không chiến tương lai (FCAS) của 3 nước châu Âu, trong đó còn gồm máy bay không người lái. Được khởi động vào năm 2017, các nước đặt mục tiêu phát triển NGF để thay thế cho các mẫu tiêm kích Rafale và Eurofighter từ năm 2040. Những bất đồng gay gắt giữa hai công ty đã đe dọa làm đổ vỡ dự án. Trong tháng 3, Dassault cáo buộc Airbus phá hoại dự án. Hồi tháng 2, Thủ tướng Merz cảnh báo rằng Berlin có thể từ bỏ dự án.