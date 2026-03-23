Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Phe cánh tả thắng lớn trong bầu cử thị trưởng Pháp

Bảo Hoàng
23/03/2026 09:56 GMT+7

Cuộc bỏ phiếu bầu thị trưởng vòng 2 tại Pháp ngày 22.3 ghi nhận chiến thắng của phe cánh tả tại thủ đô Paris và thành phố Marseille.

Cử tri Pháp ngày 22.3 đã đi bỏ phiếu vòng 2 để tìm ra ứng viên chiến thắng chức thị trưởng và lãnh đạo khu vực. Có khoảng 1.500 trong số 35.000 cuộc bầu cử cấp thành phố, thị trấn chưa tìm ra người thắng cuộc sau vòng bỏ phiếu đầu tiên hôm 15.3.

Kết quả do tờ Le Monde tổng hợp chỉ ra phe cánh tả vẫn duy trì kiểm soát 2 thành phố lớn hàng đầu của Pháp, gồm thủ đô Paris và thành phố Marseille.

- Ảnh 1.

Ông Emmanuel Gregoire (giữa) ăn mừng sau kết quả bầu cử thị trưởng Paris, Pháp ngày 22.3

ẢNH: AFP

Tại Paris, ứng viên Emmanuel Gregoire của đảng Xã hội đã giành chiến thắng với 50,5% phiếu bầu trong cuộc đua cho chức thị trưởng, vượt qua người xếp sau là bà Rachida Dati của đảng Cộng hòa Pháp (41,5% phiếu). Kết quả này đánh dấu việc đảng Xã hội Pháp sẽ tiếp tục nắm quyền tại thủ đô nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp. Ông Gregoire từng là Phó thị trưởng Paris năm 2018 - 2024, dưới quyền Thị trưởng sắp mãn nhiệm Anne Hidalgo.

“Paris đã quyết định giữ vững lịch sử của mình”, ông Gregoire phát biểu sau khi chiến thắng, cho biết sẽ đối đầu với phe cánh hữu khi cả nước bước vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2027.

Tại Marseille, thành phố lớn thứ hai của Pháp, đương kim Thị trưởng Benoit Payan từ liên minh cánh tả, tái đắc cử với 54,3% phiếu bầu, đã bỏ xa đối thủ Franck Allisio từ đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) chỉ nhận 40,3% phiếu.

Trong khi đó, cựu Thủ tướng Pháp Edouard Philippe tái đắc cử Thị trưởng thành phố Le Havre. Ông được xem là ứng viên tiềm năng trong cuộc bầu cử tổng thống năm sau.

Theo AFP, phe cực hữu và cực tả đã không đạt kết quả như kỳ vọng trong cuộc bầu cử vòng 2 hôm 22.3. Vòng bầu cử này được theo dõi sát sao để đánh giá cục diện đường đua bầu tổng thống năm 2027.

Đảng RN của bà Marine Le Pen chỉ ghi nhận chiến thắng ở một số khu vực nhỏ. Điểm sáng là đồng minh của đảng RN, ông Eric Ciotti, chiến thắng trong cuộc bầu thị trưởng Nice.

Chủ tịch đảng RN đương nhiệm Jordan Bardella tuyên bố kết quả ở Nice là chiến thắng cho đảng mình. “Những thành công tối nay mới chỉ là khởi đầu”, ông nói.

Đảng cực tả Nước Pháp bất khuất (LFI) cũng không có kết quả khả quan, khi đã thất bại ở cuộc bầu cử ở Toulouse và Limoges. Theo France 24, đảng LFI của ông Jean-Luc Melenchon đã không nhận được ủng hộ từ các chính đảng cánh tả khác, trong đó có đảng Xã hội. Việc đảng Xã hội giành chiến thắng ở Paris và Marseille mà không cần liên minh với LFI cũng đặt ra những dấu hỏi về ảnh hưởng của đảng cực tả này trong tương lai.

Đảo chiều bất ngờ tại bầu cử Pháp

Khám phá thêm chủ đề

bầu cử pháp bầu cử thị trưởng Paris Marseille
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận