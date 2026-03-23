Phe cánh tả thắng lớn trong bầu cử thị trưởng Pháp

Cử tri Pháp ngày 22.3 đã đi bỏ phiếu vòng 2 để tìm ra ứng viên chiến thắng chức thị trưởng và lãnh đạo khu vực. Có khoảng 1.500 trong số 35.000 cuộc bầu cử cấp thành phố, thị trấn chưa tìm ra người thắng cuộc sau vòng bỏ phiếu đầu tiên hôm 15.3.

Kết quả do tờ Le Monde tổng hợp chỉ ra phe cánh tả vẫn duy trì kiểm soát 2 thành phố lớn hàng đầu của Pháp, gồm thủ đô Paris và thành phố Marseille.

Ông Emmanuel Gregoire (giữa) ăn mừng sau kết quả bầu cử thị trưởng Paris, Pháp ngày 22.3 ẢNH: AFP

Tại Paris, ứng viên Emmanuel Gregoire của đảng Xã hội đã giành chiến thắng với 50,5% phiếu bầu trong cuộc đua cho chức thị trưởng, vượt qua người xếp sau là bà Rachida Dati của đảng Cộng hòa Pháp (41,5% phiếu). Kết quả này đánh dấu việc đảng Xã hội Pháp sẽ tiếp tục nắm quyền tại thủ đô nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp. Ông Gregoire từng là Phó thị trưởng Paris năm 2018 - 2024, dưới quyền Thị trưởng sắp mãn nhiệm Anne Hidalgo.

“Paris đã quyết định giữ vững lịch sử của mình”, ông Gregoire phát biểu sau khi chiến thắng, cho biết sẽ đối đầu với phe cánh hữu khi cả nước bước vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2027.

Tại Marseille, thành phố lớn thứ hai của Pháp, đương kim Thị trưởng Benoit Payan từ liên minh cánh tả, tái đắc cử với 54,3% phiếu bầu, đã bỏ xa đối thủ Franck Allisio từ đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) chỉ nhận 40,3% phiếu.

Trong khi đó, cựu Thủ tướng Pháp Edouard Philippe tái đắc cử Thị trưởng thành phố Le Havre. Ông được xem là ứng viên tiềm năng trong cuộc bầu cử tổng thống năm sau.

Theo AFP, phe cực hữu và cực tả đã không đạt kết quả như kỳ vọng trong cuộc bầu cử vòng 2 hôm 22.3. Vòng bầu cử này được theo dõi sát sao để đánh giá cục diện đường đua bầu tổng thống năm 2027.

Đảng RN của bà Marine Le Pen chỉ ghi nhận chiến thắng ở một số khu vực nhỏ. Điểm sáng là đồng minh của đảng RN, ông Eric Ciotti, chiến thắng trong cuộc bầu thị trưởng Nice.

Chủ tịch đảng RN đương nhiệm Jordan Bardella tuyên bố kết quả ở Nice là chiến thắng cho đảng mình. “Những thành công tối nay mới chỉ là khởi đầu”, ông nói.

Đảng cực tả Nước Pháp bất khuất (LFI) cũng không có kết quả khả quan, khi đã thất bại ở cuộc bầu cử ở Toulouse và Limoges. Theo France 24, đảng LFI của ông Jean-Luc Melenchon đã không nhận được ủng hộ từ các chính đảng cánh tả khác, trong đó có đảng Xã hội. Việc đảng Xã hội giành chiến thắng ở Paris và Marseille mà không cần liên minh với LFI cũng đặt ra những dấu hỏi về ảnh hưởng của đảng cực tả này trong tương lai.