Thủ tướng Pháp vừa từ chức lại được tái bổ nhiệm

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái bổ nhiệm ông Sebastien Lecornu làm thủ tướng ảnh: afp

Tổng thống Pháp Macron hy vọng ông Lecornu có thể huy động đủ ủng hộ từ quốc hội đang bị chia rẽ sâu sắc để thông qua ngân sách 2026, theo Reuters hôm 11.10.

Trong bối cảnh Pháp diễn ra cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong nhiều thập niên qua, nhiều đối thủ của ông Macron gây áp lực buộc Tổng thống Pháp tổ chức bầu cử lại quốc hội hoặc từ chức.

Phản ứng tức thời từ các phe cực hữu và cánh tả đối với việc tái bổ nhiệm ông Lecornu là cực kỳ gay gắt, cho thấy nhiệm kỳ Thủ tướng Pháp lần thứ hai của ông nhiều khả năng sẽ chẳng dễ dàng hơn lần đầu, đã chấm dứt hôm 6.10 khi ông từ chức sau vỏn vẹn 27 ngày làm việc.

Hiện chưa có phản ứng từ cấp lãnh đạo của đảng Xã hội và đảng Cộng hòa bảo thù, vốn là 2 đảng hai đảng đóng vai trò quan trọng cho sự sống còn của chính phủ ông Lecornu.

Thủ tướng Lecornu đang đối mặt nhiệm vụ cấp bách nhất hiện là trình quốc hội dự thảo ngân sách vào ngày 13.10.

Tương lai nào cho chính trường Pháp?

Trên X, ông nhấn mạnh "chúng ta phải chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị đang ngày càng gây bất mãn cho người dân Pháp, và chấm dứt sự bất ổn đang gây hại cho hình ảnh và lợi ích của Pháp".

Ông Lecornu bổ sung những ai gia nhập chính phủ của ông sẽ phải từ bỏ tham vọng cá nhân trong việc kế nhiệm Tổng thống Macron vào năm sau.

Một quan chức trong đội ngũ của Tổng thống Macron tiết lộ ông Lecornu được trao "quyền tự do tuyệt đối" để có thể tự do thương thuyết lập nội các và dự thảo ngân sách.