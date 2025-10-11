Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thủ tướng Pháp vừa từ chức lại được tái bổ nhiệm

Thụy Miên
Thụy Miên
11/10/2025 09:19 GMT+7

Trong một động thái chọc giận không ít đối thủ chính trị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 10.10 đã tái bổ nhiệm ông Sebastien Lecornu trên vai trò thủ tướng, chỉ vài ngày sau khi ông này từ chức.

Tổng thống Pháp bổ nhiệm thủ tướng Sebastien Lecornu giữa khủng hoảng chính trị - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái bổ nhiệm ông Sebastien Lecornu làm thủ tướng

ảnh: afp

Tổng thống Pháp Macron hy vọng ông Lecornu có thể huy động đủ ủng hộ từ quốc hội đang bị chia rẽ sâu sắc để thông qua ngân sách 2026, theo Reuters hôm 11.10.

Trong bối cảnh Pháp diễn ra cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong nhiều thập niên qua, nhiều đối thủ của ông Macron gây áp lực buộc Tổng thống Pháp tổ chức bầu cử lại quốc hội hoặc từ chức.

Phản ứng tức thời từ các phe cực hữu và cánh tả đối với việc tái bổ nhiệm ông Lecornu là cực kỳ gay gắt, cho thấy nhiệm kỳ Thủ tướng Pháp lần thứ hai của ông nhiều khả năng sẽ chẳng dễ dàng hơn lần đầu, đã chấm dứt hôm 6.10 khi ông từ chức sau vỏn vẹn 27 ngày làm việc.

Hiện chưa có phản ứng từ cấp lãnh đạo của đảng Xã hội và đảng Cộng hòa bảo thù, vốn là 2 đảng hai đảng đóng vai trò quan trọng cho sự sống còn của chính phủ ông Lecornu.

Thủ tướng Lecornu đang đối mặt nhiệm vụ cấp bách nhất hiện là trình quốc hội dự thảo ngân sách vào ngày 13.10.

Tương lai nào cho chính trường Pháp?

Trên X, ông nhấn mạnh "chúng ta phải chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị đang ngày càng gây bất mãn cho người dân Pháp, và chấm dứt sự bất ổn đang gây hại cho hình ảnh và lợi ích của Pháp".

Ông Lecornu bổ sung những ai gia nhập chính phủ của ông sẽ phải từ bỏ tham vọng cá nhân trong việc kế nhiệm Tổng thống Macron vào năm sau.

Một quan chức trong đội ngũ của Tổng thống Macron tiết lộ ông Lecornu được trao "quyền tự do tuyệt đối" để có thể tự do thương thuyết lập nội các và dự thảo ngân sách.

Tin liên quan

Ông Trump áp thêm thuế quan 100% cho hàng Trung Quốc, dọa hủy gặp ông Tập

Ông Trump áp thêm thuế quan 100% cho hàng Trung Quốc, dọa hủy gặp ông Tập

Hôm 10.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc, đồng thời dọa hủy gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào cuối tháng này.

Mỹ bắt đầu sa thải hàng loạt nhân viên liên bang trong lúc chính phủ đóng cửa

Thủ tướng Pháp từ chức sau chưa đầy một tháng

Tổng thống Pháp Thủ tướng Pháp tái bổ nhiệm Khủng hoảng chính trị
