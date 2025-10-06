Thủ tướng Pháp từ chức sau chưa đầy một tháng

Thủ tướng Lecornu từ chức vào hôm nay (6.10) và đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đồng ý. Động thái trên diễn ra vài tiếng sau khi nội các mới được công bố ngày 5.10.

Theo France24, danh sách nội các gồm nhiều cái tên quen thuộc và đã vấp phải chỉ trích từ các đảng đối lập. Lãnh đạo các đảng cảnh báo sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm ông Lecornu.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu ẢNH: REUTERS

Tháng trước, Tổng thống Macron đã bổ nhiệm ông Lecornu làm thủ tướng, tuy nhiên danh sách nội các được công bố tối 5.10 gần như không thay đổi đã bị chỉ trích dữ dội.

Theo kế hoạch, ông Lecornu sẽ có cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng vào ngày 6.10, cùng ông Macron và 18 bộ trưởng chính phủ mới. Tuy nhiên, sự phản đối công khai từ các đảng đối lập đã khiến mọi kế hoạch thay đổi. Lãnh đạo đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) tại quốc hội Pháp, bà Marine Le Pen, đã chỉ trích danh sách nội các mới.

Chủ tịch RN Jordan Bardella cũng nêu rằng: “Chúng tôi đã làm rõ với thủ tướng: hoặc đoạn tuyệt với quá khứ hoặc là chịu bỏ phiếu bất tín nhiệm”. Lãnh đạo đảng Xã hội cánh tả Olivier Faure cũng tuyên bố sẽ chống lại chính phủ Thủ tướng Lecornu nếu giữ danh sách nội các vừa công bố.

Những diễn biến chóng vánh nêu trên khiến ông Lecornu phải từ chức sau chưa đầy một tháng, thậm chí chưa có cuộc họp nào với chính phủ mới.



Ông Lecornu từng là Bộ trưởng Quốc phòng của chính phủ Thủ tướng tiền nhiệm Francois Bayrou. Ông Lecornu được Tổng thống Macron bổ nhiệm vào đầu tháng 9, trở thành thủ tướng thứ 5 của Pháp trong chưa đầy 2 năm, và là thủ tướng thứ 7 trong nhiệm kỳ của ông Macron từ năm 2017.

Với diễn biến này, ông Sebastien Lecornu đã lập những "kỷ lục": là thủ tướng Pháp tại nhiệm ngắn nhất (27 ngày), trải qua thời gian không có chính phủ dài nhất (26 ngày), chính phủ tồn tại ngắn nhất (do ông từ chức vài tiếng sau khi công bố nội các). Ông cũng là thủ tướng duy nhất không có tuyên bố chính sách.

Ông Lecornu được bổ nhiệm với trọng trách đạt được đồng thuận với các đảng để thông qua dự luật ngân sách. Tuy nhiên với việc ông từ chức, Pháp lại kéo dài tình cảnh chưa thể có dự luật ngân sách mới.

Chủ tịch RN Jordan Bardella kêu gọi ông Macron giải tán quốc hội và bầu cử sớm để ngăn tình trạng bế tắc hiện nay.