Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thủ tướng Pháp từ chức sau chưa đầy một tháng

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
06/10/2025 15:11 GMT+7

Bloomberg ngày 6.10 đưa tin ông Sebastien Lecornu, người vừa được bổ nhiệm làm Thủ tướng Pháp chưa đầy một tháng, đã từ chức sau khi danh sách nội các bị chỉ trích.

Thủ tướng Lecornu từ chức vào hôm nay (6.10) và đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đồng ý. Động thái trên diễn ra vài tiếng sau khi nội các mới được công bố ngày 5.10.

Theo France24, danh sách nội các gồm nhiều cái tên quen thuộc và đã vấp phải chỉ trích từ các đảng đối lập. Lãnh đạo các đảng cảnh báo sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm ông Lecornu.

Thủ tướng Pháp từ chức sau chưa đầy một tháng- Ảnh 1.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu

ẢNH: REUTERS

Tháng trước, Tổng thống Macron đã bổ nhiệm ông Lecornu làm thủ tướng, tuy nhiên danh sách nội các được công bố tối 5.10 gần như không thay đổi đã bị chỉ trích dữ dội.

Theo kế hoạch, ông Lecornu sẽ có cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng vào ngày 6.10, cùng ông Macron và 18 bộ trưởng chính phủ mới. Tuy nhiên, sự phản đối công khai từ các đảng đối lập đã khiến mọi kế hoạch thay đổi. Lãnh đạo đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) tại quốc hội Pháp, bà Marine Le Pen, đã chỉ trích danh sách nội các mới. 

Chủ tịch RN Jordan Bardella cũng nêu rằng: “Chúng tôi đã làm rõ với thủ tướng: hoặc đoạn tuyệt với quá khứ hoặc là chịu bỏ phiếu bất tín nhiệm”. Lãnh đạo đảng Xã hội cánh tả Olivier Faure cũng tuyên bố sẽ chống lại chính phủ Thủ tướng Lecornu nếu giữ danh sách nội các vừa công bố. 

Những diễn biến chóng vánh nêu trên khiến ông Lecornu phải từ chức sau chưa đầy một tháng, thậm chí chưa có cuộc họp nào với chính phủ mới.

Ông Lecornu từng là Bộ trưởng Quốc phòng của chính phủ Thủ tướng tiền nhiệm Francois Bayrou. Ông Lecornu được Tổng thống Macron bổ nhiệm vào đầu tháng 9, trở thành thủ tướng thứ 5 của Pháp trong chưa đầy 2 năm, và là thủ tướng thứ 7 trong nhiệm kỳ của ông Macron từ năm 2017.

Với diễn biến này, ông Sebastien Lecornu đã lập những "kỷ lục": là thủ tướng Pháp tại nhiệm ngắn nhất (27 ngày), trải qua thời gian không có chính phủ dài nhất (26 ngày), chính phủ tồn tại ngắn nhất (do ông từ chức vài tiếng sau khi công bố nội các). Ông cũng là thủ tướng duy nhất không có tuyên bố chính sách.

Ông Lecornu được bổ nhiệm với trọng trách đạt được đồng thuận với các đảng để thông qua dự luật ngân sách. Tuy nhiên với việc ông từ chức, Pháp lại kéo dài tình cảnh chưa thể có dự luật ngân sách mới.

Chủ tịch RN Jordan Bardella kêu gọi ông Macron giải tán quốc hội và bầu cử sớm để ngăn tình trạng bế tắc hiện nay.

Tin liên quan

Tân Thủ tướng Pháp đối mặt thử thách lớn

Tân Thủ tướng Pháp đối mặt thử thách lớn

Hôm 10.9, ông Sébastien Lecornu (39 tuổi) đã nhậm chức tân Thủ tướng Pháp, và lập tức đối mặt ngày làm việc đầu tiên trong sự phản đối và hỗn loạn, AFP đưa tin.

Khám phá thêm chủ đề

Thủ tướng Pháp từ chức Lecornu macron Nội các
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận