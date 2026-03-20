Mỹ - Nhật công bố dự án năng lượng hạt nhân 40 tỉ USD

Khánh An
20/03/2026 08:13 GMT+7

Các dự án xây lò phản ứng hạt nhân ở Mỹ được cho là nhằm củng cố vị thế dẫn đầu của Nhật - Mỹ trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu.

Tổng thống Trump tiếp Thủ tướng Takaichi tại Nhà Trắng hôm 19.3

Hãng AFP ngày 20.3 đưa tin Mỹ và Nhật Bản vừa công bố dự án trị giá 40 tỉ USD để xây các lò phản ứng hạt nhân tại hai tiểu bang Tennessee và Alabama (Mỹ), sau cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo hai nước tại Washington.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi diễn ra sau khi Tokyo đồng ý đầu tư 550 tỉ USD đến năm 2029, nằm trong hiệp định thương mại song phương đạt được vào năm ngoái.

Thông cáo chung của Mỹ và Nhật về các lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR) còn công bố khoản đầu tư 33 tỉ USD vào các nhà máy điện khí ở hai tiểu bang Pennsylvania và Texas của Mỹ.

Hai nước đã công bố đợt dự án đầu tiên thuộc quỹ đầu tư mới vào tháng 2, với cam kết 36 tỉ USD cho 3 dự án cơ sở hạ tầng.

Thông cáo chung nêu trên cho biết các dự án sẽ đảm bảo an ninh bằng cách "thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của cả hai nước, từ đó mở đường cho một thời hoàng kim mới của liên minh Nhật - Mỹ ngày càng phát triển".

Thông cáo ca ngợi các SMR, do GE Vernova Hitachi chế tạo, cung cấp "một nguồn năng lượng ổn định thế hệ tiếp theo mạnh mẽ, ổn định giá điện cho người dân Mỹ và củng cố vị thế dẫn đầu của Nhật - Mỹ trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu".

Hai bên cũng đã công bố một kế hoạch hành động về phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng. Kế hoạch bao gồm thảo luận về các chính sách và cơ chế thương mại phối hợp, tập trung trước hết vào một số khoáng sản quan trọng được lựa chọn.

