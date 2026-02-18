Tổng thống Trump công bố ba dự án lớn trong thỏa thuận với Nhật

Thủ tướng Takaichi (phải) và Tổng thống Trump gặp nhau tại Tokyo hôm 28.10.2025 ẢNH: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17.2 công bố kế hoạch đầu tư của Nhật Bản vào các dự án năng lượng và khoáng sản quan trọng của Mỹ, đợt đầu tiên theo một thỏa thuận thương mại song phương, trước thềm chuyến thăm Washington của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi.

"Thỏa thuận thương mại đồ sộ của chúng ta với Nhật vừa được khởi động! Nhật hiện đang chính thức và về mặt tài chính tiến hành các bước đầu tư đầu tiên trong cam kết đầu tư 550 tỉ USD vào Mỹ", ông Trump viết trên mạng Truth Social.

Các dự án này bao gồm một nhà máy điện khí ở Ohio, một cơ sở khí đốt tự nhiên hóa lỏng ở vịnh Mexico, mà ông Trump đã đổi tên thành vịnh Mỹ, và một nhà máy khoáng sản quan trọng ở Georgia, theo tờ Nikkei Asia ngày 18.2.

Trong thỏa thuận thương mại được ký kết vào năm ngoái, Nhật cam kết đầu tư hoặc cung cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh vay cho tổng cộng 550 tỉ USD vào các dự án tại Mỹ, đổi lại việc ông Trump giảm thuế quan xuống còn 15%.

Ông Trump khẳng định đây là những "khoản đầu tư" và tương đương với một "khoản tiền thưởng ký kết" bằng tiền mặt.

Theo thông cáo riêng của Bộ Thương mại Mỹ, các cam kết này có giá trị lên tới 36 tỉ USD.

Trong bài đăng hôm 17.2, Tổng thống Mỹ cho rằng thỏa thuận thương mại lịch sử này đã đảm bảo các phương thức để hồi sinh nền công nghiệp Mỹ, tạo ra hàng trăm ngàn việc làm, cũng như tăng cường an ninh quốc gia và kinh tế.

Theo ông, nhà máy khí đốt ở Ohio sẽ là nhà máy lớn nhất trong lịch sử, cơ sở khí hóa lỏng (LNG) sẽ củng cố vị thế vượt trội về năng lượng của Mỹ và cơ sở khoáng sản quan trọng "sẽ chấm dứt sự phụ thuộc ngu ngốc của chúng ta vào các nguồn cung nước ngoài".

"Quy mô của các dự án này rất lớn," ông viết, lưu ý rằng chúng sẽ không thể được thực hiện nếu không có việc đe dọa áp thuế của ông.

"Nước Mỹ đang xây dựng lại. Nước Mỹ đang sản xuất lại. Và nước Mỹ đang chiến thắng trở lại", ông Trump cho biết, nhấn mạnh rằng đây là thời điểm lịch sử đối với cả Mỹ và Nhật.