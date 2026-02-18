Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Kinh tế thế giới

Tổng thống Trump công bố ba dự án lớn trong thỏa thuận với Nhật

Khánh An
Khánh An
18/02/2026 08:10 GMT+7

Các dự án này bao gồm một nhà máy điện khí ở Ohio, một cơ sở khí đốt tự nhiên hóa lỏng ở vịnh Mexico và một nhà máy khoáng sản quan trọng ở Georgia.

Tổng thống Trump công bố dự án lớn trong thỏa thuận thương mại với Nhật Bản 2026 - Ảnh 1.

Thủ tướng Takaichi (phải) và Tổng thống Trump gặp nhau tại Tokyo hôm 28.10.2025

ẢNH: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17.2 công bố kế hoạch đầu tư của Nhật Bản vào các dự án năng lượng và khoáng sản quan trọng của Mỹ, đợt đầu tiên theo một thỏa thuận thương mại song phương, trước thềm chuyến thăm Washington của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi.

"Thỏa thuận thương mại đồ sộ của chúng ta với Nhật vừa được khởi động! Nhật hiện đang chính thức và về mặt tài chính tiến hành các bước đầu tư đầu tiên trong cam kết đầu tư 550 tỉ USD vào Mỹ", ông Trump viết trên mạng Truth Social.

Các dự án này bao gồm một nhà máy điện khí ở Ohio, một cơ sở khí đốt tự nhiên hóa lỏng ở vịnh Mexico, mà ông Trump đã đổi tên thành vịnh Mỹ, và một nhà máy khoáng sản quan trọng ở Georgia, theo tờ Nikkei Asia ngày 18.2.

Trong thỏa thuận thương mại được ký kết vào năm ngoái, Nhật cam kết đầu tư hoặc cung cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh vay cho tổng cộng 550 tỉ USD vào các dự án tại Mỹ, đổi lại việc ông Trump giảm thuế quan xuống còn 15%.

Ông Trump khẳng định đây là những "khoản đầu tư" và tương đương với một "khoản tiền thưởng ký kết" bằng tiền mặt.

Theo thông cáo riêng của Bộ Thương mại Mỹ, các cam kết này có giá trị lên tới 36 tỉ USD.

Trong bài đăng hôm 17.2, Tổng thống Mỹ cho rằng thỏa thuận thương mại lịch sử này đã đảm bảo các phương thức để hồi sinh nền công nghiệp Mỹ, tạo ra hàng trăm ngàn việc làm, cũng như tăng cường an ninh quốc gia và kinh tế.

Theo ông, nhà máy khí đốt ở Ohio sẽ là nhà máy lớn nhất trong lịch sử, cơ sở khí hóa lỏng (LNG) sẽ củng cố vị thế vượt trội về năng lượng của Mỹ và cơ sở khoáng sản quan trọng "sẽ chấm dứt sự phụ thuộc ngu ngốc của chúng ta vào các nguồn cung nước ngoài".

"Quy mô của các dự án này rất lớn," ông viết, lưu ý rằng chúng sẽ không thể được thực hiện nếu không có việc đe dọa áp thuế của ông.

"Nước Mỹ đang xây dựng lại. Nước Mỹ đang sản xuất lại. Và nước Mỹ đang chiến thắng trở lại", ông Trump cho biết, nhấn mạnh rằng đây là thời điểm lịch sử đối với cả Mỹ và Nhật.

Tin liên quan

Nhật Bản tìm thấy đất hiếm ở độ sâu 6.000 m dưới lòng biển

Nhật Bản tìm thấy đất hiếm ở độ sâu 6.000 m dưới lòng biển

Hôm nay (2.2), chính phủ Nhật Bản thông báo đã phát hiện đất hiếm trong trầm tích thu hồi từ độ sâu 6.000 m dưới lòng biển, một tín hiệu trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào Trung Quốc về đất hiếm.

Ông Trump dọa tăng thuế vì Nhật Bản không mua gạo Mỹ

Nhật Bản lần đầu mở kho dự trữ gạo chuẩn bị tình huống khẩn cấp vì giá cao

Khám phá thêm chủ đề

Trump Takaichi đầu tư Nhật Bản Mỹ Khí đốt khoáng sản Thương mại
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận