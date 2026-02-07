Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump ký sắc lệnh chọn các quốc gia được ưu tiên mua vũ khí Mỹ

Khánh An
Khánh An
07/02/2026 08:04 GMT+7

Theo sắc lệnh, Mỹ sẽ ưu tiên bán vũ khí cho một số quốc gia có chi tiêu quốc phòng cao hơn và tầm quan trọng chiến lược trong khu vực.

Ông Trump ký sắc lệnh chọn lọc các quốc gia được mua vũ khí Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Trump ký sắc lệnh tại Nhà Trắng

ẢNH: AFP

Hãng Reuters ngày 7.2 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký một sắc lệnh hành pháp nhằm điều chỉnh lại danh sách khách hàng mua vũ khí của Mỹ, theo đó các quốc gia có chi tiêu quốc phòng cao hơn và tầm quan trọng chiến lược trong khu vực sẽ được ưu tiên hơn.

Sắc lệnh này khẳng định rằng thiết bị quân sự do Mỹ sản xuất là "tốt nhất thế giới" và cho rằng việc chuyển giao vũ khí nên được sử dụng một cách thận trọng hơn để thúc đẩy lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ, tăng cường sản xuất trong nước và củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội trong nước và giữa các đồng minh.

Theo sắc lệnh, Mỹ sẽ ưu tiên bán vũ khí cho nước ngoài nhằm mở rộng năng lực sản xuất đối với các loại vũ khí và nền tảng được coi là có tầm quan trọng chiến lược nhất đối với Chiến lược An ninh Quốc gia.

Sắc lệnh cũng nhấn mạnh việc sử dụng vốn nước ngoài để hỗ trợ tái công nghiệp hóa, tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng và đổi mới trong lĩnh vực quốc phòng của Mỹ, bao gồm cả việc khuyến khích sự tham gia của các công ty quốc phòng phi truyền thống.

Mỹ sẽ ưu tiên chuyển giao vũ khí cho các đối tác đầu tư vào quốc phòng của họ, kiểm soát các khu vực chiến lược quan trọng hoặc đóng góp vào an ninh kinh tế của Mỹ.

Lãnh đạo NATO: Châu Âu 'cứ mơ đi' nếu muốn tự phòng thủ không cần Mỹ

Trong vòng 120 ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, phối hợp với các bộ trưởng ngoại giao và thương mại, phải đệ trình một danh mục các hệ thống vũ khí ưu tiên mà Mỹ sẽ khuyến khích các đồng minh và đối tác mua.

Sắc lệnh không nêu tên quốc gia cụ thể. Năm 2025, các nhà lãnh đạo NATO đã ủng hộ mục tiêu chi tiêu quốc phòng mới là 5% GDP và tái khẳng định cam kết bảo vệ lẫn nhau.

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
