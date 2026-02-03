Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nga tuyên bố sẵn sàng cho một thế giới không hạn chế vũ khí hạt nhân

Khánh An
Khánh An
03/02/2026 15:23 GMT+7

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết nước này sẵn sàng cho một thế giới không hạn chế về vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh Hiệp ước New START sẽ hết hạn vào ngày 5.2.

Nga sẵn sàng cho thế giới không hạn chế về vũ khí hạt nhân vào năm 2026 - Ảnh 1.

Tổng thống Putin giám sát cuộc thử nghiệm hệ thống tên lửa siêu thanh Avangard tại Moscow

ẢNH: REUTERS

Hãng TASS ngày 3.2 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết nước này sẵn sàng đối diện một thực tế mới về thế giới không hạn chế đối với vũ khí hạt nhân, khi Hiệp ước New START sắp hết hạn.

Trừ khi Moscow và Washington đạt được một thỏa thuận song phương nào đó vào phút chót, Hiệp ước New START sẽ hết hạn vào ngày 5.2 tới.

"Chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ động thái hay lời kêu gọi chính thức nào tới phía Mỹ. Chúng tôi đã làm mọi việc cần thiết một cách kịp thời và họ có đủ thời gian để suy nghĩ kỹ. Việc không phản hồi cũng là một câu trả lời", ông nói khi đang ở đại sứ quán Nga tại Trung Quốc, đề cập viện Mỹ chưa phản hồi đề xuất của Nga về việc gia hạn New START.

Nga sẵn sàng cho thế giới không hạn chế về vũ khí hạt nhân vào năm 2026 - Ảnh 2.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov

ẢNH: REUTERS

Theo nhà ngoại giao, Nga đã sẵn sàng cho thực tế mới, đó là lần đầu tiên sau nhiều thập niên, hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới sẽ không còn giới hạn nào. Bên cạnh đó, ông nói rằng Nga ủng hộ quan điểm của Trung Quốc về kiểm soát vũ khí.

Trước đó hôm 22.9.2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẵn sàng kéo dài hiệp ước kiểm soát vũ khí chiến lược New START với Mỹ thêm một năm.

Phản hồi về đề xuất này, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ có ý kiến công khai sau.

"Tổng thống đã biết về lời đề nghị này của Tổng thống Putin. Và tôi sẽ để ông ấy bình luận về điều đó sau. Tôi nghĩ nó nghe có vẻ khá ổn, nhưng ông ấy muốn đưa ra một số nhận xét và tôi sẽ để ông ấy làm điều đó", bà Leavitt cho hay.

Điệp viên phương Tây nói Iran không chế tạo vũ khí hạt nhân

New START được ký kết năm 2010 bởi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Hiệp ước này giới hạn số lượng đầu đạn chiến lược được triển khai ở mức 1.550 đầu đạn mỗi bên, với không quá 700 tên lửa phóng từ mặt đất hoặc tàu ngầm và máy bay ném bom để vận chuyển.

Tin liên quan

Thượng nghị sĩ Mỹ khuyên ông Trump không thử nghiệm vũ khí hạt nhân

Thượng nghị sĩ Mỹ khuyên ông Trump không thử nghiệm vũ khí hạt nhân

Reuters ngày 26.11 đưa tin thượng nghị sĩ Edward Markey của đảng Dân chủ tại Mỹ đã đề nghị Tổng thống Donald Trump không nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Ông Putin tuyên bố dừng hiệp ước hạt nhân New START, Mỹ phản ứng

Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New START: Triển vọng mịt mờ

Khám phá thêm chủ đề

vũ khí hạt nhân putin Trump New START nga Mỹ Hiệp ước
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận