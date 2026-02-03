Nga tuyên bố sẵn sàng cho một thế giới không hạn chế vũ khí hạt nhân

Tổng thống Putin giám sát cuộc thử nghiệm hệ thống tên lửa siêu thanh Avangard tại Moscow ẢNH: REUTERS

Hãng TASS ngày 3.2 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết nước này sẵn sàng đối diện một thực tế mới về thế giới không hạn chế đối với vũ khí hạt nhân, khi Hiệp ước New START sắp hết hạn.

Trừ khi Moscow và Washington đạt được một thỏa thuận song phương nào đó vào phút chót, Hiệp ước New START sẽ hết hạn vào ngày 5.2 tới.

"Chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ động thái hay lời kêu gọi chính thức nào tới phía Mỹ. Chúng tôi đã làm mọi việc cần thiết một cách kịp thời và họ có đủ thời gian để suy nghĩ kỹ. Việc không phản hồi cũng là một câu trả lời", ông nói khi đang ở đại sứ quán Nga tại Trung Quốc, đề cập viện Mỹ chưa phản hồi đề xuất của Nga về việc gia hạn New START.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ẢNH: REUTERS

Theo nhà ngoại giao, Nga đã sẵn sàng cho thực tế mới, đó là lần đầu tiên sau nhiều thập niên, hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới sẽ không còn giới hạn nào. Bên cạnh đó, ông nói rằng Nga ủng hộ quan điểm của Trung Quốc về kiểm soát vũ khí.

Trước đó hôm 22.9.2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẵn sàng kéo dài hiệp ước kiểm soát vũ khí chiến lược New START với Mỹ thêm một năm.

Phản hồi về đề xuất này, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ có ý kiến công khai sau.

"Tổng thống đã biết về lời đề nghị này của Tổng thống Putin. Và tôi sẽ để ông ấy bình luận về điều đó sau. Tôi nghĩ nó nghe có vẻ khá ổn, nhưng ông ấy muốn đưa ra một số nhận xét và tôi sẽ để ông ấy làm điều đó", bà Leavitt cho hay.

New START được ký kết năm 2010 bởi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Hiệp ước này giới hạn số lượng đầu đạn chiến lược được triển khai ở mức 1.550 đầu đạn mỗi bên, với không quá 700 tên lửa phóng từ mặt đất hoặc tàu ngầm và máy bay ném bom để vận chuyển.