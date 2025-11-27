Thượng nghị sĩ Mỹ khuyên ông Trump không thử nghiệm vũ khí hạt nhân

Trong thư gửi cho ông Trump ngày 25.11, ông Markey cảnh báo rằng chỉ một vụ thử nghiệm hạt nhân nhỏ của Mỹ cũng có thể bật đèn xanh cho Nga, Trung Quốc tiến hành thử nghiệm hạt nhân quy mô lớn, từ đó tạo thuận lợi để các nước phát triển vũ khí hạt nhân mới, có thể đe dọa đến an ninh quốc gia của Mỹ.

Thông điệp trên được ông Markey - đồng Chủ tịch Nhóm công tác Kiểm soát Vũ khí và Vũ khí hạt nhân, gồm các thành viên lưỡng viện quốc hội Mỹ - gửi đi trong bối cảnh Tổng thống Trump hồi cuối tháng 10 thông báo đã yêu cầu quân đội Mỹ lập tức tái khởi động quy trình thử vũ khí hạt nhân sau 33 năm tạm dừng. Nhà Trắng ngày 25.11 nhắc lại rằng quyết định của Tổng thống Trump là do những nước khác cũng đang có chương trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Ông Trump cho rằng Nga và Trung Quốc đang tiến hành các vụ thử hạt nhân quy mô nhỏ, khó phát hiện. Moscow và Bắc Kinh bác bỏ các cáo buộc này.

Tàu ngầm Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo Trident II ẢNH: REUTERS

Thượng nghị sĩ Edward Markey đề nghị ông Trump làm rõ các tuyên bố để tránh gây hoang mang. Hồi đầu tháng 11, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói rằng những tuyên bố về kế hoạch thử nghiệm gần đây nói đến thử nghiệm hệ thống, không phải thực hiện một vụ nổ hạt nhân. Theo báo cáo hồi tháng 6 của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), trụ sở tại Thụy Điển, Nga đang sở hữu 5.459 đầu đạn hạt nhân, xếp sau là Mỹ với 5.177 đầu đạn, trong khi Trung Quốc có ít nhất 600 đầu đạn.