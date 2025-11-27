Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thượng nghị sĩ Mỹ khuyên ông Trump không thử nghiệm vũ khí hạt nhân

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
27/11/2025 13:25 GMT+7

Reuters ngày 26.11 đưa tin thượng nghị sĩ Edward Markey của đảng Dân chủ tại Mỹ đã đề nghị Tổng thống Donald Trump không nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Trong thư gửi cho ông Trump ngày 25.11, ông Markey cảnh báo rằng chỉ một vụ thử nghiệm hạt nhân nhỏ của Mỹ cũng có thể bật đèn xanh cho Nga, Trung Quốc tiến hành thử nghiệm hạt nhân quy mô lớn, từ đó tạo thuận lợi để các nước phát triển vũ khí hạt nhân mới, có thể đe dọa đến an ninh quốc gia của Mỹ.

Thông điệp trên được ông Markey - đồng Chủ tịch Nhóm công tác Kiểm soát Vũ khí và Vũ khí hạt nhân, gồm các thành viên lưỡng viện quốc hội Mỹ - gửi đi trong bối cảnh Tổng thống Trump hồi cuối tháng 10 thông báo đã yêu cầu quân đội Mỹ lập tức tái khởi động quy trình thử vũ khí hạt nhân sau 33 năm tạm dừng. Nhà Trắng ngày 25.11 nhắc lại rằng quyết định của Tổng thống Trump là do những nước khác cũng đang có chương trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Ông Trump cho rằng Nga và Trung Quốc đang tiến hành các vụ thử hạt nhân quy mô nhỏ, khó phát hiện. Moscow và Bắc Kinh bác bỏ các cáo buộc này.

Thượng nghị sĩ Edward Markey khuyên ông Trump không thử nghiệm vũ khí hạt nhân - Ảnh 1.

Tàu ngầm Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo Trident II

ẢNH: REUTERS

Thượng nghị sĩ Edward Markey đề nghị ông Trump làm rõ các tuyên bố để tránh gây hoang mang. Hồi đầu tháng 11, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói rằng những tuyên bố về kế hoạch thử nghiệm gần đây nói đến thử nghiệm hệ thống, không phải thực hiện một vụ nổ hạt nhân. Theo báo cáo hồi tháng 6 của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), trụ sở tại Thụy Điển, Nga đang sở hữu 5.459 đầu đạn hạt nhân, xếp sau là Mỹ với 5.177 đầu đạn, trong khi Trung Quốc có ít nhất 600 đầu đạn.

FBI điều tra nhóm nghị sĩ bị ông Trump dọa tử hình vì kêu gọi binh sĩ từ chối 'lệnh bất hợp pháp'

Tin liên quan

Thượng nghị sĩ Mỹ bỏ chiếc xe Tesla vì bị ông Elon Musk nặng lời

Thượng nghị sĩ Mỹ bỏ chiếc xe Tesla vì bị ông Elon Musk nặng lời

Thượng nghị sĩ Mỹ Mark Kelly chia sẻ rằng giờ đây mỗi lần lái xe, ông cảm thấy mình như 'một tấm biển quảng cáo di động cho một người đàn ông đang phá hoại chính phủ và làm tổn thương người dân'.

Nhóm thượng nghị sĩ Mỹ quan ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc ở kênh đào Panama

Bị kết tội tham nhũng, thượng nghị sĩ Mỹ từ chức

Khám phá thêm chủ đề

thượng nghị sĩ mỹ vũ khí hạt nhân tổng thống donald trump Edward Markey
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận