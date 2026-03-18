Mỹ thêm 12 nước vào diện ký quỹ 15.000 USD cho một số thị thực B1/B2

Hãng Reuters ngày 18.3 dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ yêu cầu công dân từ 50 quốc gia phải ký quỹ 15.000 USD để xin nhập cảnh.

Theo đó, 12 quốc gia sẽ được thêm vào danh sách hiện đã bao gồm 38 quốc gia khác, chủ yếu ở châu Phi.

Chương trình yêu cầu công dân nước ngoài ký quỹ 15.000 USD để xin thị thực B1 (công tác) hoặc B2 (du lịch) sẽ có hiệu lực vào ngày 2.4 tới, với mục đích ngăn chặn khách lưu trú quá hạn thị thực. Chương trình đã được thí điểm từ ngày 20.8.2025.

Các quốc gia mới được bổ sung vào chương trình ký quỹ thị thực bao gồm Campuchia, Ethiopia, Georgia, Grenada, Lesotho, Mauritius, Mông Cổ, Mozambique, Nicaragua, Papua New Guinea, Seychelles và Tunisia.

Vị quan chức trên cho biết tiền ký quỹ sẽ được hoàn trả nếu họ về nước theo đúng các điều khoản của thị thực và chương trình ký quỹ, hoặc nếu họ không đi ngay từ đầu.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1.2025, Tổng thống Trump đã theo đuổi chính sách nhập cư cứng rắn, bao gồm chiến dịch trục xuất mạnh mẽ, thu hồi thị thực và thẻ xanh, và kiểm tra các bài đăng trên mạng xã hội cũng như các bài phát biểu trước đây của người nhập cư.

Tháng 6.2025, ông đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh, ngăn chặn hoàn toàn hoặc một phần công dân của 19 quốc gia vào Mỹ với lý do an ninh quốc gia.

38 quốc gia trước đó trong chương trình ký quỹ thị thực của Mỹ gồm Algeria, Angola, Antigua và Barbuda, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burundi, Cabo Verde, Cộng hòa Trung Phi, Bờ Biển Ngà, Cuba, Djibouti, Dominica, Fiji, Gabon, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Kyrgyzstan, Malawi, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, Sao Tome và Principe, Senegal, Tajikistan, Tanzania, Togo, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia và Zimbabwe.