Đà Nẵng: Huy động lực lượng vũ trang xây dựng 6 trường nội trú vùng biên

Ngày 28.3, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị thông qua phương án điều động lực lượng tham gia xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, chủ trì hội nghị

Theo phương án được thông qua, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng sẽ thành lập 6 đội công tác gồm cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và lực lượng dân quân tự vệ để hỗ trợ các đơn vị thi công tại 6 công trình trường học.

Các lực lượng sẽ phối hợp bảo đảm tiến độ, tham gia những phần việc phù hợp điều kiện thực tế tại công trường, đồng thời sẵn sàng tăng cường quân số khi cần thiết, góp phần hoàn thành các dự án theo đúng thời gian chỉ đạo.

Việc xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được xác định là chủ trương có ý nghĩa quan trọng, nhằm cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh khu vực miền núi, góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội.

Thành phố Đà Nẵng hiện đang tập trung tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, vật liệu, tổ chức thi công để phấn đấu hoàn thành các công trình trước ngày 30.8.2026. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, việc điều động lực lượng tham gia xây dựng trường học thể hiện tinh thần xung kích của lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đồng thời góp phần củng cố thế trận lòng dân, tăng cường khối đại đoàn kết quân - dân ở khu vực biên giới.

Trước đó, ngày 27.3, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã họp nghe báo cáo tiến độ và bàn giải pháp đẩy nhanh triển khai 6 công trình. Đến nay, 6/6 địa phương đã cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng; các gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị đã được ký kết. Trong đó, 3 công trình đã thi công phần móng, 3 công trình đang san nền, đào móng. Các dự án bước vào giai đoạn thi công cao điểm với tỷ lệ giải ngân đạt từ 71% đến 98,5% kế hoạch vốn năm 2025, góp phần bảo đảm tiến độ chung toàn chương trình.

Theo ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, việc xây dựng 6 trường học tại các xã biên giới là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, gắn với cam kết của thành phố trong bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh miền núi ngay từ năm học mới. Trước yêu cầu tiến độ, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh cần chủ động bổ sung nhân lực, không phụ thuộc hoàn toàn vào nhà thầu. Thành phố Đà Nẵng sẽ nghiên cứu huy động thêm lực lượng công an, quân đội hỗ trợ thi công, nhất là ở giai đoạn xây dựng phần thô, nhằm rút ngắn thời gian, sớm đưa các công trình vào sử dụng.

