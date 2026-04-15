Thủ tướng Đức muốn đưa thanh niên Ukraine về nước chiến đấu

Vi Trân
Vi Trân
15/04/2026 08:04 GMT+7

Berlin và Kyiv sẽ phối hợp để đưa nam giới Ukraine ở tuổi tòng quân đang cư trú tại Đức về nước để chiến đấu.

Đó là một trong những nội dung làm việc của hai nước trong chuyến thăm Berlin của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14.4. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với ông Zelensky, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhắc lại sự ủng hộ của chính phủ Đức dành cho nỗ lực của Ukraine nhằm giảm số lượng nam giới trong độ tuổi tham gia quân đội đi ra nước ngoài, theo đài RT.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt tay Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong chuyến thăm Berlin ngày 14.4

Thủ tướng Đức cho rằng đây là điều quan trọng nhằm đảm bảo các năng lực phòng thủ, sự gắn kết xã hội và cuộc tái thiết của Ukraine. "Chúng tôi muốn có tiến triển nhanh, hữu hình ở đây và điều này là lợi ích của hai bên", ông Merz nói.

Đáp lại, Tổng thống Zelensky đồng ý rằng vấn đề phải được giải quyết và khẳng định các lực lượng vũ trang Ukraine đương nhiên muốn những người này quay về nước.

Hồi tháng 1, Thủ tướng Merz cũng kêu gọi Ukraine tạo điều kiện để khuyến khích thanh niên Ukraine ở lại quê nhà thay vì di tản sang các nước Tây Âu.

Từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, Đức trở thành điểm đến hàng đầu cho người di cư từ Ukraine. Văn phòng Thống kê liên bang Đức cho biết nước này đã tiếp nhận hơn 1 triệu người Ukraine từ đó.

Ông Vadim Ivchenko, thành viên ủy ban an ninh quốc gia Quốc hội Ukraine cho biết chỉ có khoảng 8 - 10% tân binh là những người tự nguyện gia nhập các lực lượng vũ trang.

Cũng trong ngày 14.4, trong khuôn khổ chuyến thăm Berlin của Tổng thống Zelensky, Đức cam kết tài trợ cung cấp "hàng trăm" tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất cho Ukraine. Đồng thời hai nước ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng, nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược, Reuters đưa tin.

Thỏa thuận hướng đến mở rộng hợp tác quân sự trên nhiều lĩnh vực then chốt như phòng không, vũ khí tầm xa, máy bay không người lái và đạn dược.

