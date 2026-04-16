Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Chiến sự Ukraine ngày 1.512: Nga tuyên bố cắt nhiều tuyến tiếp tế của Ukraine

Trí Đỗ
16/04/2026 04:37 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15.4 cho biết lực lượng nước này đã kiểm soát khu định cư Volchanskiye Khutora (vùng Kharkiv, đông bắc Ukraine), qua đó cắt đứt nhiều tuyến tiếp tế của Ukraine.

Theo TASS, Nga sử dụng máy bay không người lái (UAV) để trinh sát, phá hủy các trung tâm điều khiển và kho vũ khí, sau đó triển khai bộ binh kiểm soát khu vực và rà phá bom mìn. Moscow cũng khẳng định đang tiếp tục mở rộng vùng đệm an ninh tại các khu vực Sumy và Kharkiv.

Các nhân viên cứu hỏa Ukraine làm việc tại hiện trường một tòa nhà bị trúng UAV ở Sumy (Ukraine) ngày 15.4.2026

ẢNH: REUTERS

Cùng ngày, Nga cáo buộc Ukraine đã tấn công vùng Belgorod giáp biên giới bằng hơn 40 UAV trong đêm 14.4, khiến 1 người bị thương và nhiều cơ sở hạ tầng hư hại. Bên cạnh đó, giới chức Nga cũng tố Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng ở vùng Zaporozhye, khiến khu vực này mất điện. Các hoạt động cứu trợ hiện đang được tiến hành trong khu vực, theo Thống đốc Zaporozhye Yevgeny Balitsky viết trên kênh Telegram.

Phía Ukraine chưa bình luận về các cáo buộc trên. Tuy nhiên, Ukraine cho biết các đợt tấn công của Nga nhắm vào nhiều khu vực, gồm Dnipro, Cherkasy, Kherson và Kharkiv trong đêm 14.4 rạng sáng 15.4 đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 64 người bị thương.

Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 324 UAV và 3 tên lửa đạn đạo Iskander-M, trong đó 309 UAV bị bắn hạ, còn toàn bộ tên lửa không bị đánh chặn.

Cả hai bên xung đột luôn tuyên bố không tấn công vào dân thường.

Tổng thống Ukraine lo bị Mỹ lơ là, chậm cấp vũ khí vì xung đột với Iran

Ukraine lần đầu dùng robot kiểm soát vị trí quân Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng nước này lần đầu tiên sử dụng hệ thống robot mặt đất để kiểm soát một vị trí của quân Nga mà không cần triển khai binh sĩ.

Phát biểu ngày 14.4, Sky News dẫn lời ông Zelensky cho biết chiến dịch được thực hiện hoàn toàn bằng các phương tiện không người lái, không gây thương vong cho phía Ukraine và buộc lực lượng Nga phải lùi bước. Ông không nêu rõ địa điểm diễn ra.

"Chiến dịch được thực hiện mà không cần bộ binh và không có tổn thất nào về phía chúng ta", ông nói, đồng thời nhấn mạnh "tương lai đã ở ngay trên chiến tuyến".

Theo Tổng thống Ukraine, trong vòng 3 tháng, các hệ thống robot của nước này đã thực hiện hơn 22.000 nhiệm vụ trên tiền tuyến. Kyiv đang đẩy mạnh phát triển các đơn vị phương tiện mặt đất không người lái (UGV) nhằm thay thế con người trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Đức ngày 14.4.2026

ẢNH: REUTERS

Bộ Quốc phòng Ukraine trước đó cho biết mục tiêu là xây dựng một lực lượng quân đội nơi công nghệ đảm nhận phần lớn các nhiệm vụ rủi ro, qua đó giảm thiểu thương vong cho binh sĩ. Hiện cả Ukraine và Nga đều sử dụng UGV trên chiến trường, chủ yếu được điều khiển từ xa thông qua hệ thống camera.

Trong một diễn biến khác, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết lực lượng nước này đã tái kiểm soát gần 50 km2 lãnh thổ trong tháng 3, đồng thời gây ra "tổn thất đáng kể" cho phía Nga.

Theo ông Syrskyi, điều kiện thời tiết thay đổi khiến Nga gia tăng hoạt động tấn công dọc theo phần lớn chiến tuyến dài khoảng 1.200 km. Đáp lại, Ukraine triển khai chiến lược "phòng thủ chủ động" nhằm giành lại thế chủ động trên chiến trường. "Chúng ta phải nắm bắt thế chủ động chiến lược", ông viết.

Cũng trong tháng 3, Ukraine đã sử dụng vũ khí tấn công tầm xa nhằm vào 76 mục tiêu quân sự và năng lượng của Nga, trong đó có 15 cơ sở lọc dầu, theo Sky News.

Phía Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Nga tuyên bố sắp kiểm soát hoàn toàn Donbass

Ukraine bắt tay Na Uy sản xuất UAV

Ngày 14.4, Na Uy và Ukraine ký tuyên bố hợp tác quốc phòng tại Oslo nhằm tăng cường phối hợp quân sự, trong đó có kế hoạch sản xuất UAV chung, sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere, theo The Kyiv Independent.

Chính phủ Na Uy cho biết 2 bên nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine và môi trường an ninh khu vực ngày càng bất ổn.

Binh sĩ Ukraine Anatolii cầm máy bay không người lái đánh chặn AS3 tại một địa điểm không xác định trên chiến trường ngày 10.4.2026

ẢNH: REUTERS

Hai nước cũng thống nhất tăng cường năng lực phòng thủ, thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng, đồng thời tích hợp các bài học từ chiến trường Ukraine vào kế hoạch quân sự của Na Uy. Tuyên bố cũng nhấn mạnh việc đẩy nhanh các cam kết an ninh dành cho Ukraine trong khuôn khổ các cơ chế hợp tác đa phương.

Phát biểu sau cuộc gặp, ông Zelensky cảm ơn chính phủ và người dân Na Uy vì sự hỗ trợ quân sự và năng lượng dành cho Ukraine.

Trong một diễn biến khác, Anh dự kiến công bố gói hỗ trợ mới trị giá hàng triệu bảng cho Ukraine. Tại Washington ngày 14.4, Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves xác nhận khoản giải ngân 752 triệu bảng Anh (khoảng 955 triệu USD) trong gói vay 3,36 tỉ bảng nhằm hỗ trợ Ukraine mua sắm vũ khí, bao gồm tên lửa tầm xa, hệ thống phòng không và UAV.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cũng dự kiến công bố gói viện trợ UAV lớn nhất từ trước đến nay, với khoảng 120.000 thiết bị, bao gồm UAV tấn công tầm xa, trinh sát, hậu cần và tác chiến trên biển, theo The Independent. Theo ông Healey, việc tăng cường quy mô UAV sẽ giúp Ukraine nâng cao năng lực phòng thủ và đối phó với các đợt tấn công từ Nga.

Hãng sản xuất súng AK-47 đang chế tạo ‘đạn diệt UAV’

Công ty Kalashnikov Concern ở Nga cho biết họ đang phát triển loại đạn chuyên dụng để tăng khả năng đánh chặn máy bay không người lái (UAV).

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận