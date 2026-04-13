Hãng sản xuất súng AK-47 đang chế tạo ‘đạn diệt UAV’

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
13/04/2026 07:17 GMT+7

Công ty Kalashnikov Concern ở Nga cho biết họ đang phát triển loại đạn chuyên dụng để tăng khả năng đánh chặn máy bay không người lái (UAV).

Kalashnikov Concern - công ty đã sản xuất nhiều mẫu súng trường tấn công AK trong những thập niên qua, bao gồm mẫu súng phổ biến toàn cầu AK-47, cho biết loại đạn chuyên dụng chống UAV sẽ được thiết kế để sử dụng trên súng trường AK-12. Mỗi hộp tiếp đạn có 30 viên cỡ đạn 5,45 mm, với mỗi viên đạn giải phóng một "đầu đạn đa thành phần giúp tăng đáng kể xác suất bắn trúng UAV", Business Insider đưa tin hôm 11.4.

Công ty cho biết loại đạn này có thể được sử dụng ở cả chế độ bắn phát một và bắn liên thanh, đồng thời đã được thử nghiệm với kịch bản UAV lơ lửng trên không và di chuyển.

Người bắn súng trường AK-12 khi tham dự triển lãm quân sự ở Nga năm 2015

Hiện chưa rõ cơ chế hoạt động chi tiết của loại đạn này ra sao. Hãng sản xuất vũ khí Nga thông báo rằng các mảnh đạn "tách ra một cách hệ thống ngay khi ra khỏi nòng súng". Giới quan sát nhận định rằng với thông tin này, ngay khi xạ thủ khai hỏa, viên đạn sẽ phân tách thành nhiều mảnh đạn nhỏ. Điều này giúp tăng khả năng bắn trúng những loại UAV, đặc biệt là UAV tự sát vốn đang phổ biến trong xung đột Nga - Ukraine. Đổi lại thì tầm bắn của loại đạn này có thể ngắn hơn đạn tiêu chuẩn.

Ukraine cũng đã tự chế tạo đạn súng trường chống UAV, với loại đạn mang tên Horoshok, có khả năng tách thành nhiều mảnh để mở rộng phạm vi bắn trúng mục tiêu. Kyiv hồi tháng 12.2025 cho biết họ có kế hoạch sản xuất 400.000 viên đạn loại này mỗi tháng.

Nga mang đạn chống UAV cho súng bộ binh đến Ukraine thử nghiệm

Điểm khác biệt là loại đạn 5,56 mm của Ukraine sẽ bay một quãng đường trước khi tách ra nhiều mảnh, trong khi thiết kế đạn của Nga sẽ phân mảnh ngay khi vừa ra khỏi nòng súng.

Việc binh sĩ sử dụng các loại súng để vô hiệu hóa UAV đang trở nên phổ biến trong xung đột Nga - Ukraine, đặc biệt khi hai bên tăng cường sử dụng UAV cáp quang, vốn có thể miễn nhiễm trước lớp gây nhiễu của hệ thống tác chiến điện tử. Một số công ty quốc phòng phương Tây cũng đang nghiên cứu đạn chống UAV dành cho súng trường.

Chiến sự Ukraine ngày 1.454: Cái lạnh trở thành ‘sát thủ’ với UAV tiền tuyến

